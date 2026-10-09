Alerta total por lo que dijo Marcelo Bonelli en vivo sobre Javier Milei: "Lo que pasa..."

Marcelo Bonelli cuestionó en TN la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y advirtió sobre la posibilidad de que los nuevos dueños apliquen más aumentos en las tarifas del servicio. Después de que el grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX se quedara con el 90% de la empresa, el periodista sostuvo que el gobierno de Javier Milei le entregó un negocio favorable al sector privado.

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Durante su análisis en TN, Bonelli planteó que los aumentos registrados durante los últimos dos años ya representaron un fuerte impacto para los usuarios y sus ingresos. "El Gobierno ya pegó el tarifazo. Ahora esperemos que esta empresa no continúe con el tarifazo", afirmó el periodista.

En ese sentido, consideró que la operación le entregó al grupo privado una empresa en condiciones favorables, luego de que el Estado avanzara con los incrementos tarifarios. "Yo creo que le entregaron un muy buen negocio, porque el Estado argentino, todos nosotros, los que recibimos el servicio y lo pagamos, sufrimos un aumento de las tarifas altísimo en estos dos años", sostuvo.

Bonelli también vinculó esa suba con una transferencia de ingresos y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Además, advirtió que los nuevos concesionarios podrían buscar recuperar rápidamente sus inversiones mediante nuevos ajustes en las facturas. "Muchas veces los empresarios asumen y dicen: ‘Bueno, antes de hacer la inversión tengo que hacer caja’. Entonces, te aplican otro tarifazo", señaló.

Alerta total por lo que dijo Marcelo Bonelli en vivo sobre Javier Milei.

El control de las inversiones y los aumentos

El periodista puso el foco en la capacidad del Gobierno para supervisar el desempeño de la empresa después de su privatización. Para Bonelli, el control estatal será determinante para evitar que los usuarios vuelvan a soportar incrementos tarifarios. “Acá lo importante es que haya control", remarcó y concluyó: "Lo que pasa es que un gobierno que lo que dice es que su objetivo es dinamitar el Estado, ¿van a controlar el comportamiento tanto de las inversiones como de las tarifas que hagan los nuevos concesionarios?",