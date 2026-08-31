No se puede creer lo que contó Nancy Pazos en vivo sobre Javier Milei: "Ungido"

No se puede creer lo que contó Nancy Pazos en vivo sobre Javier Milei.

La periodista Nancy Pazos cuestionó en C5N el discurso que Javier Milei brindó ante estudiantes de la ORT y apuntó contra la concepción del capitalismo que expresó el Presidente.

Pazos contó que se tomó el tiempo de leer completo el discurso que Milei pronunció días atrás ante estudiantes de la ORT. "Realmente el discurso que les dio el otro día a los chicos de la ORT. Me tomé el trabajo de leerlo entero. Lo leí entero", sostuvo la periodista.

A partir de esa lectura, cuestionó tanto el tono como el contenido de las palabras del Presidente. "El grado de delirio que tiene ese discurso, no solo en el tono, sino en lo que expresa", afirmó.

Pazos puso especialmente el foco en una de las ideas expresadas por Milei durante su exposición ante los estudiantes. "Esta historia de que el capitalismo son los mandamientos bajados por Dios...", señaló.

No se puede creer lo que contó Nancy Pazos en vivo sobre Javier Milei.

La comparación con un ayatolá

En el tramo más fuerte de su análisis, Pazos comparó la concepción que, según su lectura, Milei tiene sobre su propia misión política con la de una autoridad religiosa. "¿Cuál es la diferencia entre el Milei que se propone como el ungido por Dios en esta misión absoluta con un Ayatolá en Irán? ¿Se entiende?", preguntó la periodista.