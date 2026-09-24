No se puede creer lo que contó Baby Etchecopar sobre Javier Milei: "Cuando"

Ángel "Baby" Etchecopar cuestionó al gobierno de Javier Milei durante su programa en A24 y puso en duda que la Argentina pueda seguir el modelo de Estados Unidos, como desea el Presidente.

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Etchecopar tomó como punto de partida una de las referencias habituales de Milei al hablar del rumbo que pretende para la Argentina: la posibilidad de alcanzar un desarrollo similar al de Estados Unidos. "Cuando Milei dice que nosotros vamos a ser como Estados Unidos, le pregunto a Milei de dónde, porque allá es todo industria", planteó el periodista.

En ese sentido, describió el movimiento de mercaderías que observa en las rutas estadounidenses para contrastarlo con la situación de la producción local. "Vos vas por la ruta y ves camiones que llevan verduras, camiones que llevan vacas, camiones que llevan bombachas y corpiños para las mujeres, camiones que llevan remeras", enumeró.

La situación de las fábricas y el empleo

Etchecopar también hizo referencia al cierre y la crisis de empresas argentinas. Entre ellas mencionó a Dánica y sostuvo que los trabajadores que permanecen en la planta intentan conservar sus puestos. "Acá hay Dánica, los 30 empleados que quedaban en la fábrica de margarina, están aguantando para no quedarse sin laburo", afirmó. "300, 500, 1.000 personas por día se quedan sin laburo", sostuvo.

No se puede creer lo que contó Baby Etchecopar sobre Javier Milei.

Por último, Etchecopar apuntó contra la situación de los jubilados y cuestionó las referencias oficiales al poder adquisitivo de los haberes. "Y a los abuelos jubilados, aunque Caputo tenga los números en el aire y diga ‘ganan 250 dólares’, bueno, es limpiarse el culo", expresó y agregó: "Acá los jubilados comen de la basura".