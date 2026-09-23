El periodista Antonio Laje analizó la situación del empleo informal durante el gobierno de Javier Milei y puso el foco en la diferencia que todavía existe entre quienes trabajan en negro y quienes tienen un empleo registrado.

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Durante su análisis en A24, Laje sostuvo que quienes trabajan de manera informal perciben ingresos inferiores a los de los trabajadores registrados y, además, quedan excluidos de derechos vinculados al empleo formal. "Si estás en negro, ganás menos", afirmó el periodista al comenzar su análisis sobre la situación laboral.

En ese sentido, señaló que la recuperación del salario frente a la inflación no alcanza para equiparar las condiciones de quienes tienen un empleo formal. "Más allá de que hayas recuperado y hayas ganado frente a la inflación, en realidad estás muy por debajo del registrado en blanco, sin ninguna clase de derechos ni de servicios", explicó Laje.

Qué dijo Laje sobre los salarios informales

Laje consideró que la distancia entre los trabajadores informales y quienes cuentan con un empleo registrado continúa siendo considerable. "Igual es muy grande la brecha, por más que se achique un poquito", sostuvo.

Hasta Antonio Laje destrozó a Milei y reveló el dato que el Gobierno quiere ocultar.

Finalmente, puso el foco en las condiciones de quienes tienen un trabajo informal y las comparó incluso con las de aquellos trabajadores registrados que tampoco perciben salarios elevados. "Hoy quien gana en negro está ganando muy por debajo del que tiene un buen trabajo en blanco, que tampoco es mucho", concluyó.