No pudieron reanimarlo: murió un reconocido actor a los 62 años

El mundo del espectáculo despide a una reconocida figura. Robert Kelker-Kelly, reconocido por sus trabajos en algunas de las telenovelas más populares de Estados Unidos, murió el 3 de octubre a los 62 años. El actor, recordado especialmente por sus personajes en Days of Our Lives, General Hospital y Another World, falleció en su vivienda de Missouri luego de sufrir un cuadro de salud que requirió la intervención de las autoridades.

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De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de St. Peters a TMZ, los agentes acudieron a la casa del actor después de recibir un aviso sobre un hombre inconsciente que no respiraba. Kelker-Kelly había manifestado previamente sentir dolores en el pecho.

Los efectivos realizaron maniobras de reanimación en el lugar, pero no pudieron salvarlo. Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no fue informada.

La trayectoria del actor en las telenovelas

Kelker-Kelly nació el 18 de abril de 1964 en Wichita, Kansas, y comenzó su carrera televisiva en 1987, cuando interpretó a Sam Fowler en Another World. Tras dejar ese personaje en 1990, regresó a la ficción en 1996 para interpretar a otro personaje, el doctor Shane Roberts, también conocido como Bobby Reno. En total, participó en más de 400 episodios de la producción.

Tenía 62 años: conmoción por la muerte de un actor muy famoso.

Entre 1992 y 1995 fue Bo Brady en Days of Our Lives, personaje que había sido interpretado originalmente por Peter Reckell. También tuvo un papel destacado como el villano Stavros Cassadine en Port Charles y General Hospital, entre 1997 y 2003. El actor volvió a interpretar a Stavros en General Hospital entre 2013 y 2014, en lo que fue su última aparición televisiva.