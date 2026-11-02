No es Juana Viale: se filtró quién reemplazará a Mirtha Legrand en El Trece

La televisión argentina podría afrontar un importante cambio en 2027. En medio de las versiones sobre el futuro de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece, Adrián Pallares sorprendió este lunes 2 de noviembre al revelar quién sería la figura elegida para tomar su lugar en las noches de los sábados: Moria Casán.

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La información fue compartida por el periodista en Intrusos, donde explicó que el canal ya trabaja en la planificación de su próxima temporada y tendría definido el nombre para encabezar una propuesta similar a la histórica mesa de La Chiqui. "La idea es que la noche de El Trece los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand", adelantó Pallares. Luego, brindó más detalles sobre las intenciones de la señal: "Se haría cargo de estas cenas o de algo similar".

De esta manera, también dejó en claro que la posibilidad no estaría vinculada con una continuidad de Juana Viale, quien actualmente se encuentra al frente del ciclo durante la ausencia de su abuela. Por otra parte, comentó: "Moria le gusta mucho al canal. Me dijeron que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya", aseguró.

Por qué Mirtha Legrand no está conduciendo su programa

La ausencia de Mirtha está relacionada con los problemas de salud que atravesó durante septiembre y comienzos de octubre. La conductora fue internada el 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis y recibió el alta médica el día 13, aunque debió continuar su recuperación en su domicilio.

Mirtha Legrand durante su última aparición pública, en el cumpleaños de Marcela Tinayre.

Sin embargo, el 18 de septiembre volvió a ingresar al mismo centro médico por un cuadro compatible con neumopatía. En aquella oportunidad, el sanatorio informó que permanecería internada para realizarse estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles médicos. Finalmente, el 6 de octubre recibió el alta luego de presentar una evolución favorable. Durante su ausencia, Juana Viale quedó a cargo de la conducción de los programas.