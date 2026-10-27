Moria Casán se enteró de una muerte inesperada en pleno programa y se quebró en vivo: "No sé cómo despedirte"

Moria Casán atravesó un momento de profunda emoción este martes en La Mañana con Moria, cuando comunicó la muerte de Fernando Jorge "Coco" Shedeen Zacarías, quien fue su chofer y persona de confianza durante años. La conductora se enteró de la noticia mientras estaba al aire y le dedicó unas sentidas palabras de despedida.

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Antes de pasar a la sección de cocina, la actriz les contó a los televidentes que su asistente Galito acababa de informarle el fallecimiento. "Antes de ir a la cocina tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto", expresó.

"Me acaba de avisar mi querido asistente Galito que falleció Coco, o sea, el que fue chofer toda mi vida", continuó Moria. Visiblemente conmovida, agregó: "Ya está en otro plano. Querido Coco, te doy un beso pese a la distancia y que estábamos separados".

El recuerdo de Moria Casán y el acercamiento con Coco

Durante su despedida, la conductora recordó que habían atravesado un período de distancia, pero que en el último tiempo pudieron volver a conversar. Según explicó, la serie sobre su vida, en la que Coco aparece como personaje, favoreció ese acercamiento.

Moria también habló de los problemas de adicción que él había atravesado y recordó que, tras una detención, lo ayudó a pagar un abogado. "Salió, volvió a recaer y después mejoró y tenía ahora una vida pacífica, estaba bien", sostuvo.

Entre lágrimas, la actriz remarcó el cariño que conservaba por su exchofer: "Solo decirle que lo quiero, que pasé muy buenos años con él". Y le habló directamente a quien la acompañó durante una etapa importante de su vida: "Te quiero, Coco".

"Me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida. Te quiero, te quiero. Y bueno, no sé cómo despedirte", expresó. Luego pidió un aplauso y lo despidió con un "adiós, Coco".

Moria Casán y Coco, a quien la conductora despidió en vivo.

Los años que Coco trabajó junto a Moria

En una entrevista publicada por el medio marplatense Mi8 en 2025, Coco había contado que trabajó 21 años junto a la artista y había recordado aquella etapa con gratitud. "Con Moria trabajé 21 años y fueron los mejores de mi vida", afirmó entonces.

Según informó ese mismo medio, permanecía internado en el Hospital Interzonal de Mar del Plata por un cáncer de próstata.

Tras el homenaje en el estudio, Moria se dirigió a la cocina para continuar con el programa. Antes de cambiar de tema, explicó por qué había decidido compartir la noticia en ese momento: "Lo tenía que decir".