Por qué no está hoy MasterChef Celebrity 2026: por qué levantaron el programa en Telefe

MasterChef Celebrity 2026 no tendrá un nuevo capítulo este miércoles 30 de septiembre por un cambio en la programación de Telefe.

MasterChef Celebrity comenzó una nueva temporada en Telefe y rápidamente se convirtió en uno de los estrenos destacados de la pantalla. Sin embargo, este miércoles 30 de septiembre el reality gastronómico no tendrá una nueva emisión. La programación del canal fue modificada por un evento deportivo que ocupará el horario central.

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Por qué no está hoy MasterChef Celebrity 2026

La ausencia de MasterChef Celebrity este miércoles 30 de septiembre responde a la transmisión del partido entre la Selección Argentina y Bolivia. El encuentro amistoso se disputa desde las 21 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y forma parte de la agenda de la fecha FIFA.

De esta manera, Telefe decidió modificar su programación habitual para la noche y el reality no tendrá capítulo durante esta jornada. El cambio se produce apenas dos días después del estreno de la nueva temporada, que comenzó el lunes 28 de septiembre.

La programación especial está vinculada exclusivamente con la jornada deportiva y no implica el final ni una suspensión definitiva del ciclo gastronómico. El programa continuará formando parte de la grilla de Telefe en sus próximas emisiones.

Cuándo comenzó MasterChef Celebrity 2026 en Telefe

La nueva edición de MasterChef Celebrity llegó a la pantalla de Telefe el lunes 28 de septiembre. El regreso del reality se produjo con una temporada que reúne a distintas figuras del espectáculo dispuestas a competir frente a los jurados y superar diferentes desafíos culinarios.

El estreno generó expectativa entre los seguidores del formato, que volvió a ocupar un espacio destacado dentro de la programación nocturna del canal. Según información publicada sobre la grilla de Telefe, el debut del reality tuvo un buen desempeño inicial en materia de audiencia.

La interrupción de este miércoles, por lo tanto, se debe a una modificación puntual de la programación. La competencia gastronómica retomará su emisión habitual una vez finalizada esta jornada deportiva.

La Selección Argentina enfrenta a Bolivia desde las 21 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un amistoso internacional.

A qué hora juega Argentina contra Bolivia hoy

La Selección Argentina enfrenta a Bolivia este miércoles 30 de septiembre desde las 21, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se trata de un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA.

El partido representa el primer compromiso de la Albiceleste en esta serie de amistosos. Luego del encuentro ante Bolivia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará la fecha FIFA contra Benín el martes 6.

Por tratarse de un evento deportivo de interés nacional, el encuentro ocupa el espacio que habitualmente podría corresponder a otros contenidos de la programación televisiva.