No empezó y ya es un escándalo: dos figuras de MasterChef se fueron a las manos y quedó todo grabado

Faltan apenas unos días para que arranque la nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe y, sin embargo, el reality ya generó su primer escándalo. Todo ocurrió durante una actividad de promoción en vivo, cuando Mica Viciconte y Daniela Celis protagonizaron un cruce que rápidamente se viralizó por lo tenso de la escena.

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De la broma al enojo

El episodio comenzó como un simple juego entre colegas: Daniela quiso hacerle una broma a Mica y amagó con romperle un huevo en la cabeza. Lo que iba a quedar en una travesura terminó escalando cuando Viciconte, lejos de tomárselo con humor, decidió devolverle la jugada con creces: se abalanzó sobre la ex Gran Hermano y le terminó rompiendo un huevo en el pelo. Celis, visiblemente incómoda, intentó mantener la compostura hasta que encontró el momento justo para responder: aprovechó un descuido de Mica y le arrojó harina encima.

Tenso momento en la promoción de MasteChef.

Un clima cada vez más tenso

A partir de ese cruce, la dinámica entre ambas se volvió incómoda. Mientras Viciconte trataba de retomar la preparación y seguir hablándole a cámara como si nada hubiera pasado, Daniela alternaba entre risas nerviosas y gestos de fastidio. La producción intentó bajarle el tono al momento y encuadrarlo dentro de las bromas propias del formato, pero en las redes sociales la lectura fue otra: muchos usuarios coincidieron en que la tensión entre las dos iba más allá de un simple juego.

Los comentarios no tardaron en dividir a los usuarios. "Una más envidiosa y mala leche como Viciconte creo que no existe", "un mes más y se van a las piñas" y "la Viciconte es jodida y no lo escondió nunca" fueron algunos de los mensajes en contra de la panelista. Del otro lado, otros usuarios salieron a bancarla y apuntaron directamente contra Daniela por su actitud durante el faltante desafío.

No es la primera vez

El cruce no sorprendió del todo a quienes siguen de cerca la relación entre ambas, ya que no es la primera polémica que las involucra. Tiempo atrás, durante una emisión de La Jugada, el streaming de Telefe en el que participa Viciconte, Daniela había aparecido con una remera blanca sin corpiño, lo que generó un fuerte debate en redes. En esa oportunidad, fue Mica quien cuestionó la elección de vestuario y sugirió que usara algún tipo de protección, un comentario que Celis reconoció que la afectó y le resultó incómodo de procesar públicamente.