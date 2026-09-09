Alerta en Telefe: una de sus figuras fue retenida en Aeroparque.

Gran Hermano Generación Dorada está cada vez más cerca de llegar a su fin. Solo cuatro mujeres quedan adentro de la casa más famosa del país y siguen en carrera por el premio mayor: Luana Fernández; Solange Abraham; Charlotte Caniggia y Yisela "Yipio" Pintos. Durante los últimos días, notables participantes fueron quedándose en el camino, algo lógico teniendo en cuenta que falta poco para el cierre.

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Una de las que no pudo continuar fue Jennifer "Pincoya" Galvarini, una de las concursantes más singulares que tuvo la temporada. A base de momentos puramente lisérgicos y repletos de carisma, supo ganarse un lugar en el corazón de la gente. Sin embargo, su forma tan desinhibida de hablar también la hizo blanco de críticas, lo cual derivó en su eliminación cuando aún eran siete entre las cuatro paredes. Varias semanas después, la chilena volvió a ser noticia, aunque no por algo grato.

Pincoya durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada.

¿Qué pasó con Pincoya?

A través de las redes sociales, denunció que había sido retenida en Migraciones en Aeroparque al intentar volver a su país de origen, debido a la falta de un documento que se le había solicitado y que no tenía encima. "No me dejaban salir de la Argentina porque faltaban unos documentos que no les enviaron", expuso.

En ese sentido, también contó que se quiso comunicar con la producción de GH pero que no tuvo efecto: "Llamé a los de la producción del programa y nadie me contestó. Después se solucionó, pero estuve muy angustiada”. Con respecto a ese episodio, explicó que le dijeron que no podía "pasar usted, porque nos tienen que mandar un papel por el tiempo que estuvo acá".

“Por suerte en la fila había gente chilena haciéndome el aguante. Yo desconocía lo del papel. Me entró el susto”, concluyó con su relato, evidenciando que de todos modos pudo volar y reencontrarse con su gente.