Gran Hermano 2026: quien se salvó y quienes son las cuatro finalistas.

Gran Hermano Generación Dorada está entrando en su clímax. Solo cinco mujeres quedan dentro del certamen: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pinto y Yanina Zilli. Sin embargo, para una de ellas, este lunes 7 de septiembre fue su último día en la casa más famosa del país.

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Y es que en esta jornada se desarrolló una nueva gala de eliminación, con todas ellas en placa y bajo escrutinio de la gente y su voto positivo. Quienes se quedaron no podrán festejar mucho: el miércoles habrá otra más.

¿Qué pasó hoy en Gran Hermano?

La primera en salir de placa fue Yipio, quien se lanzó al piso nuevamente sin poder creer que era la primera en adentrarse en las cuatro finalistas. A esta la siguió Luana, quien estuvo desde el principio en la casa más famosa del país y que tampoco daba crédito al logro que había alcanzado.

La tercera fue Sol quien de este modo logró evitar el mano a mano final, el cual quedó conformado por dos grandes jugadoras que tuvo esta edición: Yanina Zilli y Charlotte Caniggia.

¿Quién se fue de Gran Hermano Generación Dorada?

De este modo, el mano a mano decisivo fue entre Yanina Zilli, la única que junto con Luana Fernández estuvo desde el principio, y Charlotte Caniggia, la reconocida hija del "Pájaro" Caniggia y quien había entrado durante el repechaje. La decisión de "el supremo" fue que sea Zilli quien abandone la casa, quedando en la quinta colocación.

¿Qué finalistas estuvieron desde el principio en Gran Hermano?

Esta edición contó con una enorme cantidad de renuncias; expulsiones; ingresos y repechajes. Es por ello que muchos de los que llegaron hasta esta instancia lo hicieron sin estar de principio a fin en la competencia. Charlotte Caniggia, por citar un casos, fue parte de la "nueva camada" que ingresó en el repechaje. Sol Abraham estuvo casi un mes afuera tras ser expulsada, mientras que "Yipio" también permaneció dos semanas lejos del certamen, tras abandonar por cuestiones personales. De este modo, la única que jamás se fue de la casa y estuvieron casi 200 días es Luana Fernández.