No se conocen las causas: conmoción por la muerte de una reconocida actriz a los 33 años.

Carla Jeffery, actriz estadounidense reconocida por su participación en la saga musical de Disney Channel "Zombies", murió el primero de septiembre de 2026 a los 33 años. La noticia fue difundida inicialmente a través de sus redes sociales y posteriormente confirmada por su representante, Carla Alexander, de Alexanders Talent Management. Hasta el momento, no se informó cuál fue la causa de su muerte.
La representante de la actriz comunicó el fallecimiento mediante una publicación en Instagram. En el mensaje, Alexanders Talent Management expresó su profundo pesar por la pérdida y recordó los años de vínculo profesional con Jeffery.
La agencia señaló que la actriz había ingresado a su cartera de talentos cuando tenía apenas 12 años y que, desde entonces, acompañaron su desarrollo durante más de dos décadas. "Era más que una clienta; era de la familia", expresó la agencia al recordar a la actriz.
El comunicado también solicitó que se respete la intimidad de los familiares y allegados de Jeffery durante el duelo.
Quién era Carla Jeffery y qué personaje interpretó en "Zombies"
Jeffery se hizo conocida entre el público infantil y adolescente por interpretar a Bree, la mejor amiga de Addison, protagonista de la franquicia Zombies de Disney Channel.
La producción combina canciones, comedia y elementos sobrenaturales y transcurre en una escuela secundaria donde conviven humanos, zombis y otras criaturas. La primera película llegó a Disney Channel en 2018 y posteriormente se estrenaron dos secuelas. Jeffery volvió a interpretar a Bree en ambas producciones y también participó con su voz en distintos cortos de "Zombies: The Re-Animated Series".