No se conocen las causas: conmoción por la muerte de una reconocida actriz a los 33 años.

Carla Jeffery, actriz estadounidense reconocida por su participación en la saga musical de Disney Channel "Zombies", murió el primero de septiembre de 2026 a los 33 años. La noticia fue difundida inicialmente a través de sus redes sociales y posteriormente confirmada por su representante, Carla Alexander, de Alexanders Talent Management. Hasta el momento, no se informó cuál fue la causa de su muerte.

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La representante de la actriz comunicó el fallecimiento mediante una publicación en Instagram. En el mensaje, Alexanders Talent Management expresó su profundo pesar por la pérdida y recordó los años de vínculo profesional con Jeffery.

La agencia señaló que la actriz había ingresado a su cartera de talentos cuando tenía apenas 12 años y que, desde entonces, acompañaron su desarrollo durante más de dos décadas. "Era más que una clienta; era de la familia", expresó la agencia al recordar a la actriz.

El comunicado también solicitó que se respete la intimidad de los familiares y allegados de Jeffery durante el duelo.

Quién era Carla Jeffery y qué personaje interpretó en "Zombies"

Jeffery se hizo conocida entre el público infantil y adolescente por interpretar a Bree, la mejor amiga de Addison, protagonista de la franquicia Zombies de Disney Channel.

No se conocen las causas: conmoción por la muerte de una reconocida actriz a los 33 años.

La producción combina canciones, comedia y elementos sobrenaturales y transcurre en una escuela secundaria donde conviven humanos, zombis y otras criaturas. La primera película llegó a Disney Channel en 2018 y posteriormente se estrenaron dos secuelas. Jeffery volvió a interpretar a Bree en ambas producciones y también participó con su voz en distintos cortos de "Zombies: The Re-Animated Series".