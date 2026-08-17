No se conocen las causas: conmoción por la muerte de una famosa actriz a los 36 años.

El mundo del espectáculo está de luto. Hayden Panettiere, la actriz estadounidense que alcanzó fama internacional por sus papeles en Heroes y Nashville, murió a los 36 años. La noticia fue confirmada por su representante en nombre de su padre, Alan Panettiere. La intérprete falleció el domingo 16 de agosto y, hasta el momento, no se informó públicamente la causa de su muerte.

Panettiere comenzó su carrera artística cuando era una niña y durante la década de 1990 participó en producciones televisivas como One Life to Live y Guiding Light. También incursionó en el cine y, con apenas nueve años, prestó su voz a Dot en la película animada A Bug's Life, de Pixar. Uno de sus primeros papeles destacados llegó con Remember the Titans (2000), donde interpretó a la hija del personaje de Will Patton. Más adelante participó en películas como Ice Princess, Bring It On: All or Nothing y Scream 4.

Sin embargo, el papel que la convirtió en una estrella internacional fue el de Claire Bennet en Heroes. En la serie de NBC interpretó a una joven con poderes de regeneración que se convirtió en uno de los personajes más recordados de la producción.

Después del final de Heroes en 2010, Panettiere continuó trabajando en televisión y cine. En 2012 comenzó a protagonizar Nashville, donde interpretó durante seis temporadas a la cantante Juliette Barnes. Por ese trabajo recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. La actriz también retomó su personaje de Kirby Reed en Scream VI, estrenada en 2023, y posteriormente participó en Amber Alert y A Breed Apart.

No se conocen las causas: conmoción por la muerte de una famosa actriz a los 36 años.

La confirmación de su muerte

La familia confirmó el fallecimiento a través de su representante. Por ahora, no se informó la causa de muerte de Hayden Panettiere y las circunstancias continúan bajo investigación.