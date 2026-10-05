Nicolás Repetto reveló el verdadero motivo de su separación de Florencia Raggi: "No vale la pena"

Nicolás Repetto rompió el silencio y habló sobre los motivos que derivaron en la ruptura con Florencia Raggi tras más de tres décadas de relación en las estrofas de una canción titulada Flotar. Asimismo, el conductor relató que el quiebre se produjo cuando la pareja debió afrontar la separación forzada por las restricciones de la pandemia.

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En ese entonces, Raggi permanecía en Buenos Aires con los hijos y Repetto se instaló en su refugio de La Juanita, en Uruguay. Frente a este hecho, el periodista lanzó: "Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra".

Luego, señaló que el tiempo separados impactó fuertemente en la dinámica de la pareja: "No lo estábamos viviendo bien, sobre todo ella. Lo mejor que podes hacer es flotar". Asimismo, para terminar de reforzar la idea del proyecto, Repetto explicó que la inspiración para su canción nació de una vivencia concreta en su relación.

La historia de amor de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Nicolás Repetto y Florencia Raggi se conocieron en 1995, cuando ella fue invitada al programa Nico, que él conducía en televisión. Durante la entrevista hubo un claro acercamiento entre ambos y, al terminar el programa, Repetto la invitó a cenar. Esa misma noche tuvieron su primera cita y poco después comenzaron una relación.

A los pocos meses decidieron comenzar a convivir y con el tiempo formaron una familia. Tuvieron dos hijos, Renata y Francisco. Repetto contó años después que se había enamorado de Raggi durante aquel programa y que incluso decidió alejarse de la conducción de Nico para tener más tiempo para la relación.

En 2008, la pareja se casó en una ceremonia que mantuvieron en secreto durante un tiempo. A lo largo de los años, Raggi y Repetto compartieron su vida entre Argentina y Uruguay y acompañaron el crecimiento de sus hijos. En 2026 cumplieron más de tres décadas desde el comienzo de su relación.