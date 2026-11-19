Nico Occhiato volvió a hablar de su vida personal y sorprendió con lo que contó sobre su relación con Flor Jazmín Peña. El conductor de Luzu fue invitado a Otro Día Perdido, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece, y aprovechó para aclarar una frase que había generado revuelo semanas atrás. En el medio, dejó una revelación sobre el futuro de la pareja.

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Occhiato recordó la polémica por sus dichos sobre la etapa del enamoramiento. “Me sacaron de contexto. Yo dije que ya no estamos en la etapa de enamoramiento, pero que estamos en el mejor momento de la pareja”, explicó. Y fue más claro todavía: “La llama no está apagada, está más que encendida”.

Nico Occhiato contó que están hablando con Flor Jazmín sobre ser padres.

Al describir su presente con Peña, el conductor destacó el clima que viven. “Estamos en una etapa hermosa donde nos sentimos en familia, nos sentimos en paz”, dijo. También contó que, por ahora, no viven juntos y que están conformes con la dinámica actual.

La pregunta sobre los hijos

Pergolini le preguntó si le gustaría ser padre y Occhiato respondió sin esquivar el tema. “Es algo que últimamente empezamos a charlar”, contó, y dejó entrever que la posibilidad ya forma parte de las conversaciones de la pareja.

El conductor, de 33 años, compartió sus dudas sobre ese paso. “La verdad es que creo que uno nunca se siente preparado para serlo, estamos en un momento de mucho laburo para los dos”, agregó. Con esas palabras, dejó claro que no hay una decisión tomada.

En la misma charla habló del éxito de Luzu TV y se mostró entusiasmado por la serie que prepara con su equipo. Ese ritmo, entre proyectos y compromisos de ambos, es parte del contexto en el que aparece la idea de agrandar la familia.

Entre una llama que sigue encendida y un tema que recién empieza a charlarse, Occhiato y Peña parecen disfrutar de este momento sin apuro. Habrá que ver si, con tanto laburo, encuentran un rato para seguir hablando del tema. Mientras tanto, sus fans ya empezaron a hacer cuentas.