Nico Occhiato sacudió las redes al hablar de su relación con Flor Jazmín: "No convivimos porque..."

Nico Occhiato volvió a quedar en el centro de la escena por su vida sentimental. El conductor habló sin filtro sobre cómo vive su noviazgo con Flor Jazmín Peña y sus palabras generaron una enorme repercusión en las redes, donde no todos reaccionaron de la mejor manera.

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Todo ocurrió durante una visita a Vorterix, donde se mostró muy reflexivo sobre la etapa que atraviesa la pareja. Sin embargo, el contexto no era el más tranquilo: desde hace meses, parte del público de Nadie Dice Nada (Luzu) sospecha que la relación terminó y que ambos sostienen una supuesta “mentira” para no perder seguidores.

Nico Occhiato se refirió a su relación con Flor Jazmín.

Del fuego a la calma

Lejos de esquivar el tema, Occhiato describió el presente del vínculo con un tono muy romántico. “Para mí es hermoso lo que nos pasa. Cuando uno está enamorado piensa en qué vendrá después de la etapa del enamoramiento. Pero hay una tranquilidad y una paz de sentirse familia que es mucho más lindo que el fuego del enamoramiento”, explicó.

Además, contó que las familias de ambos ya están integradas y que hace poco compartieron un viaje al Sur. En ese sentido, destacó que los dos vienen de lugares parecidos y que por eso disfrutan de mirar el recorrido que hicieron juntos.

La decisión que encendió la polémica

Pero lo que más llamó la atención fue su explicación sobre un aspecto muy concreto de la relación. “Nosotros no convivimos porque creemos que necesitamos nuestro espacio, y muchas veces si el otro no siente lo mismo es difícil de explicar”, reveló. Y agregó que, cuando alguno de los dos necesita tiempo a solas, el otro lo entiende sin pensar que lo quieren menos.

El conductor también apuntó contra las versiones de separación que surgieron después de un comentario suyo. “El otro día conté algo que para nosotros es normal y saltaron a decir que estamos separados. Conté que un día que no dormimos juntos. Salgo de la oficina, me quedo con ella toda la tarde y a la hora de la cena me vuelvo a mi casa. ¿Qué tiene de malo?”, se preguntó.

Las redes, implacables

Para cerrar, lanzó una frase que dejó clara su postura: “Las redes sociales son así, pobre el que no pueda vivir una relación así de real”. Sin embargo, sus dichos no lograron calmar las aguas y, por el contrario, recibió una ola de críticas en los comentarios.

Por ahora, Nico y Flor siguen firmes con su fórmula de cada uno en su casa. Y aunque las redes insistan con el divorcio, parece que lo único que se separa en esta pareja es la hora de la cena.