Nelson Castro y un último momento sobre el viaje de León XIV a Argentina: "Recibí una llamada"

Ilustración editorial sobre la visita de León XIV a la Argentina, que sigue en pie según la información que Nelson Castro atribuyó al Vaticano.

Nelson Castro dio a conocer una comunicación del Vaticano sobre el viaje del papa León XIV a la Argentina. En la apertura de su programa Vamos Rivadavia, el periodista aseguró que recibió un llamado de un integrante de la jefatura de prensa de la Santa Sede, quien le transmitió que la visita continúa prevista.

{{{htmlAmp}}}

La información fue difundida por Radio Rivadavia este miércoles 21 de octubre y sumó una novedad sobre un viaje que había quedado bajo la atención pública por la salud del pontífice. Castro explicó de dónde provenía el mensaje y precisó el horario en que se comunicaron con él.

El llamado del Vaticano que recibió Nelson Castro

“A las nueve menos cuarto de la mañana recibí una llamada, sí, de uno de los integrantes de la jefatura de prensa del Vaticano”, relató el conductor. Según explicó, el motivo del contacto fue comunicarle que los planes para la visita seguían adelante.

Para evitar dudas sobre el contenido de la conversación, el periodista insistió en la frase que le transmitieron: “El viaje del Papa sigue absolutamente en pie”.

De esta manera, Castro presentó la información como el resultado de un contacto con el área de prensa del Vaticano. En el fragmento difundido no identificó a la persona que lo llamó ni detalló el itinerario que tendría el pontífice en el país.

Qué dijo sobre la cobertura del viaje

En el mismo recorte, el conductor también hizo referencia a la aparición de León XIV en la plaza de San Pedro. “Lo vimos al Papa en la plaza de San Pedro”, señaló, antes de describir su impresión sobre cómo se encontraba.

Hacia el final, Castro anticipó sus planes de cobertura y señaló que seguiría “el viaje en toda su extensión y detalle”. Sin embargo, el fragmento no incluye un anuncio del Vaticano con las fechas, las escalas o las actividades de la visita.

El dato central de su intervención fue, así, la continuidad del viaje según la comunicación que atribuyó a la Santa Sede. La expectativa por la llegada de León XIV a la Argentina permanece, a la espera de las precisiones sobre el desarrollo de la visita.