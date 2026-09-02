Nelson Castro reveló en vivo cuál fue el peor "error" de Milei: "Muy fuerte"

Nelson Castro lanzó una dura crítica contra el gobierno de Javier Milei durante su editorial en Radio Rivadavia. El periodista cuestionó la decisión del Ejecutivo de no enviar funcionarios a la Unión Industrial Argentina y advirtió que esa ausencia deja "vacíos" y abre nuevos frentes de conflicto.

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Castro comenzó su análisis con una referencia a lo que, según señaló, se está planteando dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Muy fuerte lo que se está diciendo en la Unión Industrial", afirmó el periodista.

Para Castro, fue un "grueso error estratégico" que el Ejecutivo no enviara ningún funcionario al encuentro empresarial. Su argumento fue que las críticas deben ser respondidas y enfrentadas políticamente, en lugar de dejar espacios vacíos. "Las críticas se enfrentan", sostuvo.

En ese sentido, el periodista advirtió sobre las consecuencias que puede generar la estrategia oficial: "Es tremendo los vacíos que está dejando el Gobierno, los frentes que está creando".

Nelson Castro reveló en vivo cuál fue el peor "error" de Milei.

La crítica a Luis Caputo

El otro eje de su editorial estuvo puesto en una declaración de Luis Caputo durante su estadía en Washington. El ministro de Economía se refirió a la problemática de los argentinos que tienen dificultades para cumplir con sus deudas "En Washington no me preguntan por morosos", fue la frase de Caputo que tomó Castro para su análisis. El periodista respondió con ironía: "Pero por supuesto, porque en Washington no tienen la más mínima idea de lo que... Además de que hay gente que sabe lo que está pasando, pero no es un tema para hablarlo"..