Baby Etchecopar destrozó a Milei en vivo y lo advirtió: "El peor golpe a tu Gobierno..."

Baby Etchecopar volvió a trazar una dura crítica contra el gobierno de Javier Milei este último lunes 31 de agosto por la noche, en la más reciente emisión de Basta Baby, el programa que conduce en A24. Allí no solo cuestionó la postura que viene adoptando con respecto a los padecimientos de la sociedad, sino que además le hizo una advertencia en vivo y en directo.

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"La gente está endeudada hasta el culo y en cifras bochornosas: 200 mil pesos, 150 mil pesos. Entonces ahora el gobierno, que nos miente y nos miente, no se cansa de mentir, saca un plan para refinanciarnos la deuda. O sea que si vos debés 150 mil pesos, el gobierno te da un crédito para pagar los 150 mil, empezar a deber 150 mil con interés y seguir debiendo. Es más chico el interés, pero por más que te pongan 100 mil, no podés pagar. ¿Por qué? Porque se te juntó la deuda con lo que vas gastando todos los días, que no sé por qué se te ocurre comer; dormir; mirar la tele y tener tele, que parece ser que para Milei es un delito comprarse un televisor en cuotas para ver el mundial", expuso primeramente.

Baby Etchecopar en Basta Baby.

Baby Etchecopar y su crítica al comportamiento de Milei con la sociedad

Tras ello, señaló: "Me parece un poco ridículo estar viviendo con un gobierno donde son todos enemigos, pero peor aún, que para el gobierno el ciudadano es un enemigo. 'Ahí están marchando los jubilados porque dicen que ganan 400 lucas', enemigos de los jubilados. Es la primera vez que escucho en un país que los gobiernos dicen que el pueblo es enemigo. ¿Lo analizaron eso ustedes? Es ilógico. ¿Cómo te hacés presidente de un montón de gente que te tiene enemigo?".

En ese sentido, expuso que el jefe de Estado se defiende manifesto que le "quieren pegar un golpe, los golpistas, la gente de mierda" y que esto logra asentarlo "con un grupúsculo pequeño de alcahuetes y genuflexos que cobran fortuna, porque hay que decir la verdad, estoy cansado de hacerme el boludo: no hay pauta, hay sobre".

Finalmente, le advirtió a Milei: "Por adelante todo el mundo te aplaude, pero por detrás no están diciendo lo mismo, Javier. Por eso quería hablar de esto, quería hablar de la vergüenza y quería hablar del peligro. Yo creo que el peor golpe a tu gobierno te lo estás pegando vos".