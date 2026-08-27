Baby Etchecopar hizo la denuncia más grave sobre el gobierno de Milei.

Ángel "Baby" Etchecopar lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei durante una intervención en A24 y cuestionó la reacción de los funcionarios y dirigentes oficialistas frente a las denuncias y cuestionamientos. El periodista sostuvo que el poder político “se enoja” cuando los medios revelan presuntas irregularidades y aseguró que algunos dirigentes preferirían una prensa sin voces críticas.

Etchecopar enumeró distintas situaciones que, según planteó, generan malestar en el Gobierno cuando son expuestas públicamente. "Se enojan cuando vos les decís algo que hicieron mal", afirmó. En ese sentido, el periodista también hizo referencia a presuntas maniobras y vínculos dentro del oficialismo. "Se enojan cuando les descubrís una trapisonda", sostuvo.

Etchecopar mencionó además el supuesto pago de dinero para acceder a una candidatura. "Se enojan cuando te cuenta una diputada que pagó 50 mil dólares el padre para estar en la lista", afirmó.

Baby Etchecopar hizo la denuncia más grave sobre el gobierno de Milei.

"Sería ideal un país sin este boludo que les habla"

El periodista también apuntó contra quienes cuestionan la tarea de los medios y periodistas críticos. En tono irónico, planteó: “Claro, sería ideal un país sin este boludo que les habla, sin un Feinmann”.

"¿Saben qué felices serían los políticos? ¿Saben qué felices serían entregando Vaca Muerta, entregando territorios?", concluyó.