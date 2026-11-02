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Nelson Castro reveló en qué "pasa tiempo" Milei a pesar de la crisis: "Está en esto"

El periodista Nelson Castro no tuvo filtros al cuestionar a Javier Milei en Radio Rivadavia.

02 de noviembre, 2026 | 13.39
Nelson Castro y Javier Milei

El periodista Nelson Castro cuestionó a Javier Milei por sus reiterados ataques a periodistas y puso el foco en el tiempo que el Presidente dedica a confrontar con la prensa, en medio de los problemas que atraviesa la Argentina.

"A mí no me molesta cuando el Presidente critica a los periodistas, no me molesta en absoluto", aclaró Castro. En ese sentido, reconoció que los trabajadores de prensa también pueden equivocarse y deben hacerse cargo de sus errores: "Yo me he equivocado muchas veces, pido disculpas".

Sin embargo, el periodista hizo una distinción entre las críticas puntuales y la atención permanente que Milei le dedica a confrontar con los medios de comunicación. "Pasa tiempo dedicándose a estas cosas. Que yo lo marco. El Presidente está con este detalle todo el tiempo", señaló. "El Presidente está en esto, en medio de los problemas que tiene la Argentina", insistió.

Nelson Castro cuestionó a Javier Milei por sus ataques a la prensa.

La comparación con Donald Trump

En otro tramo de su análisis, Nelson Castro vinculó la actitud del mandatario argentino con la estrategia comunicacional del presidente estadounidense Donald Trump. "Es una imitación de lo que hace Donald Trump", sostuvo.

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