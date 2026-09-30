El periodista Nelson Castro analizó en Radio Rivadavia el discurso del gobierno de Javier Milei y cuestionó la forma en que la administración nacional intenta transmitir que la situación del país atraviesa un buen momento.

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Durante su programa, Castro hizo referencia a dos casos recientes que, según señaló, tuvieron una fuerte defensa por parte del jefe de Estado. "Dos últimos ejemplos, Espert y Adorni. Dos últimos ejemplos, defendidos fuertemente nada más y nada menos que por el Presidente de la República", sostuvo el periodista.

A partir de esos episodios, Castro planteó que cuando el propio jefe de Estado debe salir públicamente a respaldar a determinados funcionarios, existe un problema que requiere ser atendido. "Cuando el Presidente tiene que ratificar a alguien es porque efectivamente está en problemas", afirmó.

La crítica principal de Castro a Milei

El periodista también cuestionó el mensaje que, según su interpretación, transmite actualmente el Gobierno respecto de la situación económica y social del país. "Esta idea que el Gobierno nos está mandando de que las cosas están muy bien y nosotros no nos damos cuenta de lo bien que están es un verdadero problema", expresó.

Nelson Castro reveló cuál es el "verdadero problema" que tiene Milei.

"Voy a ponerlo en estos términos: supongamos que, efectivamente, las cosas están muy bien y nosotros no nos damos cuenta. El efecto en la realidad es el de la percepción que nosotros tenemos", concluyó Castro.