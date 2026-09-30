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Nelson Castro reveló cuál es el "verdadero problema" que tiene Milei

El periodista Nelson Castro fue contundente al dar su opinión sobre el gobierno de Javier Milei.

30 de septiembre, 2026 | 12.46
Nelson Castro y Javier Milei

El periodista Nelson Castro analizó en Radio Rivadavia el discurso del gobierno de Javier Milei y cuestionó la forma en que la administración nacional intenta transmitir que la situación del país atraviesa un buen momento.

Durante su programa, Castro hizo referencia a dos casos recientes que, según señaló, tuvieron una fuerte defensa por parte del jefe de Estado. "Dos últimos ejemplos, Espert y Adorni. Dos últimos ejemplos, defendidos fuertemente nada más y nada menos que por el Presidente de la República", sostuvo el periodista.

A partir de esos episodios, Castro planteó que cuando el propio jefe de Estado debe salir públicamente a respaldar a determinados funcionarios, existe un problema que requiere ser atendido. "Cuando el Presidente tiene que ratificar a alguien es porque efectivamente está en problemas", afirmó.

La crítica principal de Castro a Milei

El periodista también cuestionó el mensaje que, según su interpretación, transmite actualmente el Gobierno respecto de la situación económica y social del país. "Esta idea que el Gobierno nos está mandando de que las cosas están muy bien y nosotros no nos damos cuenta de lo bien que están es un verdadero problema", expresó.

Nelson Castro reveló cuál es el "verdadero problema" que tiene Milei.

"Voy a ponerlo en estos términos: supongamos que, efectivamente, las cosas están muy bien y nosotros no nos damos cuenta. El efecto en la realidad es el de la percepción que nosotros tenemos", concluyó Castro.

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