Durante la emisión de El Pase entre Nacho y Nelson por Radio Rivadavia AM 630, los periodistas Nelson Castro e Ignacio Ortelli protagonizaron un intercambio centrado en el estilo de conducción y la toma de decisiones del presidente Javier Milei. En el diálogo, ambos comunicadores analizaron las limitaciones de una administración que prioriza los balances estadísticos por encima del impacto cotidiano en la sociedad.

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El debate hizo foco en cómo la mirada técnica y numérica del Poder Ejecutivo puede distorsionar el diagnóstico socioeconómico, especialmente en lo relativo a la clase media y a la desigualdad real que atraviesa a los distintos sectores del país.

El foco en las estadísticas y la distancia con la clase media

La conversación comenzó a partir de una analogía sobre la forma en que los promedios pueden ocultar disparidades concretas. A partir de ese ejemplo, se planteó cómo la dependencia exclusiva de las cifras macroeconómicas desdibuja la situación material de la población. En ese sentido, se remarcó el contraste entre la dedicación técnica del mandatario y la vivencia diaria de los ciudadanos.

Al analizar la dinámica de trabajo en la residencia oficial, los conductores señalaron que el jefe de Estado dedica sus jornadas al análisis numérico pero advirtieron sobre los riesgos de esa metodología: "Desigualdad, cuando vos efectivamente tu gestión de gobierno es el Excel. Esto es lo que le pasa a Milei, que es un hombre que de lo que yo escucho no es que esté en Olivos, este, paseando, está con números, con esto, con estadísticas y demás", se planteó durante la transmisión.

En la misma línea, durante el diálogo radial se subrayó que, si bien se reconoce la laboriosidad del Presidente, el resultado de ese enfoque no refleja lo que experimenta la mayoría: "No está haciendo fiestas, eso es verdad, pero decís mirá, no es la realidad esa, realmente, no es la realidad. Y no es la realidad del grueso de la clase media, por ejemplo".

Las consecuencias políticas y la referencia a Patricia Bullrich

Más adelante, los periodistas abordaron los efectos que esta lógica de gestión genera en el tablero político. Según indicaron en el programa, la falta de correspondencia entre los balances teóricos y la vida cotidiana ya comenzó a suscitar inquietud dentro de distintos espacios vinculados al oficialismo.

En ese tramo de la charla, se mencionó una conversación con la ministra Patricia Bullrich para graficar que diversos actores del escenario político empiezan a notar el desgaste de este esquema. "Es un problemón que está generando esto, que políticamente se viene viendo de lo cual hay un testimonio muy importante cuando Patricia Bullrich habla con vos de decir, mirá, algunos se están empezando a ver esa realidad y decís, mirá que con esto vamos al cadalso", concluyeron en la emisión radial de Radio Rivadavia AM 630.