En lo de Nelson Castro revelaron quién es el "freno" que perjudica a Milei: "No quiere tocar nada"

Las tensiones dentro del Gobierno de Javier Milei volvieron a quedar en primer plano, esta vez con un diagnóstico que apunta a la raíz del problema. En el programa de Nelson Castro en Radio Rivadavia se analizó cómo se vive esa presión puertas adentro, tanto en lo económico como en lo electoral. La conclusión de uno de los columnistas fue contundente.

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El análisis en Radio Rivadavia

Quien analizó el escenario fue Walter Schmidt, columnista del ciclo que conduce Castro. El periodista se detuvo en las diferencias que hay dentro del oficialismo y en cómo repercuten en las decisiones que se toman. Su mirada puso el foco en el vínculo entre el Presidente y su equipo.

Milei tendría serias diferencias con su gabinete.

¿Cuál es el principal freno del gobierno de Milei?

Schmidt fue directo al señalar de dónde viene el obstáculo. “El principal freno es el propio Milei, que no quiere tocar nada”, afirmó. Es decir, según su análisis, el mayor límite para introducir cambios no está en la oposición ni en factores externos, sino en el propio Presidente.

Un planteo que no llega a destino

El columnista explicó que el diagnóstico circula entre los funcionarios, aunque no logra avanzar. “Obviamente los funcionarios lo han planteado entre sí, pero a la hora de planteárselo a él no quiere cambiar un ápice”, sostuvo. De acuerdo con esa versión, el debate existe en el gabinete, pero se frena cuando llega al despacho presidencial.

La preocupación por las elecciones

Schmidt señaló además que dentro del gabinete hay una convicción compartida. “Existe la convicción de que hay que cambiar algo y darle un paliativo a la gente para llegar bien a las elecciones del año que viene”, expresó. El comentario muestra que parte del equipo mira el calendario electoral con inquietud y busca alguna medida que alivie la situación.

Un Gobierno entre dos miradas

Así, el análisis del columnista dibuja un oficialismo dividido entre quienes piden ajustes y un Presidente que, según esta lectura, prefiere no modificar el rumbo. Esto se suma a la campaña en solitario que viene haciendo Patricia Bullrich desde sus redes sociales y en las entrevista que da a diferentes medio.