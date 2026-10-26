Nelson Castro le dio la peor noticia al Gobierno de Milei tras el triunfo de Lula: "Paso al costado"

El periodista Nelson Castro cuestionó a Javier Milei tras la victoria de Lula Da Silva en Brasil y lanzó un análisis critico sobre el oficialismo.

Lula Da Silva logró dar vuelta el resultado en una remontada histórica tras haber quedado en segundo lugar detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de Brasil del 4 de octubre. Tras este hecho, Nelson Castro criticó el accionar del presidente argentino por no haber saludado al mandatario reelecto de Brasil y lanzó una mirada crítica sobre el gobierno de La Libertad Avanza.

{{{htmlAmp}}}

Horas después de confirmarse la derrota de Flávio Bolsonaro, el Gobierno argentino aún no emitió un mensaje oficial para felicitar a Lula. Además, el resultado electoral no habría sido abordado durante la reunión de Gabinete. En ese contexto, durante una transmisión de Radio Rivadavia, Nelson Castro sostuvo que el sector ideológicamente cercano a Milei comenzaba a distanciarse del oficialismo.

En ese sentido, el periodista expresó: “El sector que ideológicamente coincide con Milei está dando un paso para el costado”. Por su parte, Nacho Ortelli también cuestionó la falta de pronunciamientos dentro del Gobierno y puso el foco en la postura de otros funcionarios, entre ellos Diego Santilli: “Insisto, la única que habló fue Bullrich, ¿qué pasa con el resto del gabinete? ¿Qué pasa con Diego Santilli? ¿El jefe de Gabinete en serio va a avalar esto?”.

Lula Da Silva consiguió la victoria en una segunda vuelta

Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil el domingo 25 de octubre, tras imponerse en el balotaje al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En ese marco, Lula obtuvo el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % de su rival.

El dirigente del Partido de los Trabajadores consiguió un cuarto mandato presidencial no consecutivo y revirtió el resultado de la primera vuelta, en la que su rival había quedado mejor posicionado. Sin embargo, la derrota fue cuestionada por Flávio Bolsonaro, quien afirmó que no reconocía el resultado y anunció que buscaría la anulación del balotaje.