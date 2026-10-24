Durante el análisis político en el programa Vamos Rivadavia por la señal Rivadavia AM 630, el periodista Nelson Castro realizó un severo diagnóstico sobre el comportamiento y la conducta pública del presidente Javier Milei. En una conversación centrada en el modo en que el jefe de Estado se comunica y toma decisiones, Castro puso el foco en lo que definió como una marcada inestabilidad en el ejercicio del mando.

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El disparador del intercambio fue una reciente entrevista que el mandatario mantuvo con el periodista utra oficialista Jonatan Viale. Al respecto, el conductor radial diferenció esa intervención de otras apariciones públicas más confrontativas y señaló que en ese reportaje se observó una moderación atípica: "Uno puede estar de acuerdo o no, uno dice: 'Mirá, es el tono de un presidente', estuvo muy bien. No es el tono de siempre".

Las advertencias sobre el equilibrio emocional y la rigidez ideológica

Pese a rescatar esa compostura momentánea, Castro no dudó en advertir sobre los rasgos de fondo que percibe en la personalidad del mandatario nacional. En su análisis, el comunicador subrayó el peligro que representan las posturas inflexibles cuando se está al frente del Poder Ejecutivo. Castro cuestionó con dureza las frases y consignas intransigentes que suele repetir el oficialismo para justificar la falta de concesiones en la gestión diaria.

El debate sobre el personalismo y la advertencia atribuida a Patricia Bullrich

La mesa radial también debatió acerca de las prioridades del Gobierno nacional y la centralidad que adquiere la figura del mandatario por encima de su propio programa o de las urgencias de la población. "¿Qué es más importante? ¿El propio Milei, el rumbo, el plan económico, la gente? Bueno, por ahora la persona prima", cuestionó el periodista, señalando que anteponer los personalismos termina replicando conductas criticadas a la dirigencia tradicional.

Asimismo, Castro hizo hincapié en las advertencias que provienen de figuras del oficialismo como Patricia Bullrich. Para el conductor, la dirigente cuenta con el recorrido político necesario para advertir los riesgos del estancamiento económico y el costo social que puede afrontar la administración en el corto plazo.

"Patricia Bullrich tiene la experiencia de estar detectando algo. Te lo viene diciendo, mirá: '¿Y si no le ponemos nafta a esto económicamente? Esto nos genera un problema'", graficó Castro, advirtiendo que la falta de flexibilidad le abre posibilidades al resto del arco político: "Estás viendo cómo los otros están armando y cómo están viendo una posibilidad que hace un año no existía. Es tan claro que solamente la obcecación del poder produce esto".