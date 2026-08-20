Nelson Castro habló en vivo del "problema psíquico" de Milei: "Síndrome de..."

Nelson Castro se refirió este miércoles por la mañana al "problema psíquico" que tiene Javier Milei, durante el programa que conduce por Radio Rivadavia y sorprendiendo a muchos de sus oyentes.

"El componente psiquiátrico del Presidente de la República juega un rol, así como fue con Cristina. Digo porque siempre es un tema delicado, lo que es la salud del Presidente de la República; del Síndrome de Hubris (NdR: uno relacionado al usufructo prolongado y desmedido del poder). Este lo tiene, ustedes vean lo que pesa en la realidad y en los comportamientos", expuso primeramente.

Nelson Castro, reconocido periodista argentino.

¿Que más dijo Nelson Castro sobre Milei?

En esa misma línea, aseveró que "estamos con un gobierno que tiene comportamientos ilógicos" y que resultan "patológicos". "Cuando vos entrás dentro de la ilógica, esto genera todo un tema, porque esto que venimos hablando nosotros desde el comienzo, de esta patología psíquica del presidente de la República, empieza a ser el tema que en el mundo de los negocios; en el mundo de las finanzas y demás, empieza a verse".

"Esto está pesando en el gobierno. Estamos frente a un presidente de la República, con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta. Y así como esto lo vivimos con Cristina, lo estamos viviendo hoy. Y esto tiene una consecuencia política clara. Un gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría, es un gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal. Es lo que estamos viendo hoy día", concluyó.