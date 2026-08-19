Nelson Castro destrozó a Javier Milei y su gobierno en vivo: "Falta de afecto"

Nelson Castro criticó duramente a Javier Milei.

El reconocido periodista Nelson Castro analizó la situación económica y social del país en el programa Vamos Rivadavia de Rivadavia 630, donde señaló que un sector importante de la sociedad atraviesa un presente adverso y advirtió sobre los riesgos de que la administración actual pierda el contacto con la realidad cotidiana de los ciudadanos.

Durante su intervención, Castro sostuvo que el malestar social se profundiza debido a que las expectativas generadas en los comicios previos no se tradujeron en mejoras concretas para la población. "Mucha gente está peor. No es solamente que no está mejor, está peor", afirmó el conductor al aire, marcando el pulso de un escenario complejo.

Nelson Castro criticó duramente a Javier Milei.

La advertencia sobre el encierro oficialista y el antecedente del macrismo

En su análisis, el periodista estableció un paralelismo político con la gestión anterior y alertó al oficialismo sobre las consecuencias de ignorar los reclamos sociales. Señaló que el Ejecutivo nacional corre el riesgo de aislarse en su propia dinámica de gestión.

"Entonces el gobierno puede encerrarse en su burbuja. Ya le pasó al macrismo", recordó Castro. En esa línea, trajo a la memoria el rol del exfuncionario Marcos Peña y del expresidente Mauricio Macri durante su mandato, al señalar que desde el poder se minimizaban las advertencias sobre la situación económica bajo el argumento de que los críticos no lograban percibir los supuestos logros de la gestión, lo cual derivó en una derrota electoral contundente.

Críticas a los pronósticos oficiales de inflación y actividad

El conductor periodístico también cuestionó las proyecciones económicas difundidas por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y del equipo económico, exigiendo mayor anclaje con los datos reales que percibe la ciudadanía en su día a día.

"Hay que decirle al ministro de Economía: 'mire ministro, los 18 meses de bonanza extraordinaria que usted pronosticó no se cumplieron'", aseveró Castro. Asimismo, se refirió de manera directa al primer mandatario al cuestionar las estimaciones sobre el costo de vida: "Hay que decirle al presidente de la República, señor presidente, la inflación comenzando con cero que usted pronosticó para agosto no va a ocurrir".

Desconfianza política y negociaciones en tensión

Por último, el análisis de Nelson Castro abarcó el vínculo político con los principales socios y referentes de la oposición, señalando que las tensiones actuales dificultan la construcción de acuerdos institucionales sólidos y estables en el mediano plazo.

Al respecto, el periodista indicó que en las conversaciones con sectores afines al macrismo persiste "un nivel de desconfianza absoluto", atribuido a rispideces previas en el trato político. "Es muy difícil generar un proyecto con ese nivel de desconfianza producto de un maltrato y una falta de afecto. Así que este es el combo que tenemos hoy día", concluyó.