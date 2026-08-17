Dudaron de la promesa de Luis Caputo: “No van a ocurrir”

El periodista Nelson Castro se refirió al escenario financiero actual y puso en duda la proyección oficial sobre el futuro inmediato del país. Durante su programa en Radio Rivadavia, analizó los dichos del Gobierno y afirmó que el período de crecimiento proyectado por el Palacio de Hacienda enfrenta serias dificultades en la realidad cotidiana.

Al aire de la emisora, el conductor cuestionó de forma directa los plazos y las expectativas difundidas por el equipo económico. “También hay una cosa que no va a ocurrir, los 18 meses de bonanza extraordinaria que prometió el ministro de economía, no van a ocurrir”, sostuvo el analista durante su editorial.

El impacto de las deudas en la economía diaria

En su análisis sobre la coyuntura, Nelson Castro remarcó que el plazo estimado ya comenzó a correr sin que se reflejen mejoras palpables en los sectores mayoritarios de la sociedad. Según precisó, gran parte de este período ya quedó atrás desde los anuncios iniciales realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Ya de esos 18 meses han transcurrido cuatro. No? Y no parece probable que lo que venga con 7 millones de personas que no pueden pagar sus deudas, sea de bonanza”, enfatizó el conductor en Rivadavia 630 al argumentar por qué resulta inviable pensar en un despegue generalizado en el corto plazo.

Crecimiento en estadísticas y diferencias sectoriales

Durante su columna en Vamos Rivadavia, el periodista advirtió sobre la brecha existente entre los indicadores macroeconómicos y la situación social. En ese sentido, señaló que la mejora proyectada podría quedar reducida a números oficiales que no se traduzcan en el bienestar de la ciudadanía.

“Así que esto está, ese crecimiento económico que el gobierno auguraba, no va a ocurrir”, aseveró Castro. Además, agregó que la recuperación mencionada por la administración central “puede que ocurra para algunos, puede que ocurra en las estadísticas”, al tiempo que advirtió sobre la importancia de prestar atención a la forma en que se comunican las medidas oficiales a la sociedad.