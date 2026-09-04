Nelson Castro fulminó a Milei tras la cadena nacional por un dato secreto: "Tiene"

Nelson Castro cuestionó el discurso de Javier Milei sobre Malvinas y acusó al Gobierno de utilizar un tema de enorme sensibilidad para los argentinos con fines políticos.

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Castro reconoció el fuerte "valor sentimental" que tiene la cuestión Malvinas para la sociedad argentina, pero planteó que existe una distancia entre ese sentimiento y las preocupaciones concretas de la población. "Es un uso de un tema que, por supuesto, tiene un enorme valor sentimental para todos nosotros, claro. Pero que no está presente en la realidad nuestra de cada día", sostuvo durante su análisis en Radio Rivadavia.

El periodista puso el foco en la situación económica y social que atraviesan los argentinos. "En la realidad hoy de cada día del argentino está ‘no llego a fin de mes’", afirmó.

Castro insistió en que las dificultades económicas deberían ocupar el centro de la agenda política y cuestionó que el Gobierno coloque el tema Malvinas en primer plano. "Esto lo quiero marcar, porque esta es la agenda fundamental", remarcó.

Nelson Castro fulminó a Milei tras la cadena nacional por un dato secreto..

La crítica al uso político de Malvinas

Castro sostuvo que existe una coincidencia social amplia respecto del reclamo argentino por la soberanía de las islas, pero cuestionó que esa unanimidad no se traduzca en una política de Estado sostenida. "Esto es humo dado con un tema muy sensible para los argentinos, sobre el cual hay unanimidad absoluta", afirmó y sentenció: "No se traduce en políticas de continuidad por parte de la dirigencia política argentina, que busca en el tema Malvinas sacar un rédito, como lo busca este gobierno".