Nelson Castro explotó contra Milei por una actitud suya en la visita del Papa: "¡Qué barbaridad!"

Nelson Castro expuso a Javier Milei durante el móvil de TN por la visita del Papa a la Argentina.

La llegada del papa León XIV a la Argentina y su primer discurso oficial junto a Javier Milei dejaron varias escenas de repercusión política. Durante su intervención en el Palacio Libertad, el Sumo Pontífice hizo referencias a la educación, la universidad, el trabajo, la situación de las familias y la necesidad de que la economía esté al servicio de las personas. Mientras tanto, el Presidente siguió el mensaje desde el auditorio y aplaudió distintos pasajes.

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En ese contexto, Nelson Castro realizó una observación crítica sobre la actitud del mandatario. Desde un móvil para TN, el periodista reparó especialmente en los aplausos de Milei cuando el Papa habló sobre la defensa de la universidad y el cuidado de las personas con discapacidad, dos áreas atravesadas por fuertes controversias durante la gestión libertaria.

El Papa durante su visita a la Argentina.

La crítica de Nelson Castro a los aplausos de Milei

“En el discurso yo lo veía a Milei aplaudir cuando hablaba de la defensa de la universidad. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Lo veía a Milei aplaudir cuando hablaba del cuidado de la discapacidad”, expresó Castro durante el móvil.

El periodista contó además que la reacción del Presidente llamó la atención de colegas que formaban parte de la comitiva que acompañaba al Papa. “Me lo preguntaban colegas de la cápsula vaticana. Me dicen: ‘Pero, ¿qué aplaude?’”, relató.

A continuación, Castro explicó que compartía la transmisión con esos periodistas y volvió sobre la contradicción que, a su entender, representaba la escena: “Lo digo con lo que estaba pasando, porque obviamente lo estábamos compartiendo con la cápsula, pero me decían que era curioso esto, que el Presidente aplaude cosas que él no hace’”.

La observación se produjo en medio de las tensiones entre el Gobierno y distintos sectores de la educación pública, así como de los reclamos de organizaciones vinculadas a la discapacidad por el financiamiento de prestaciones e instituciones. En particular, el Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Emergencia Universitaria después de que Milei intentara vetarla, pero las mismas no fueron aplicadas por el ejecutivo.