Nelson Castro cuestionó al gobierno de Javier Milei y afirmó que el Presidente no está interpretando correctamente el escenario político y económico. En Radio Rivadavia, el periodista sostuvo que el oficialismo subestima a la sociedad

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Castro sostuvo que el gobierno nacional no está evaluando adecuadamente el clima social y político. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de subestimar las preocupaciones de la población. "Vos no podés subestimar a la gente", afirmó el periodista y agregó: "Vos cuando en el poder creés que todos los otros son tontos... No son tontos".

A partir de esa idea, el conductor planteó que el oficialismo enfrenta un desafío vinculado a la interpretación del contexto político. "El Gobierno no está viendo, no está viendo Milei el tiempo político", señaló.

Nelson Castro dio el batacazo político que más preocupa a Javier Milei.

La advertencia sobre la economía y las elecciones

El periodista también vinculó su análisis con la situación económica y el calendario electoral. Según sostuvo, el Gobierno llega a esta etapa de gestión con dificultades que continúan presentes y que pueden influir en el debate público. "Se acercan las elecciones con estas dificultades económicas, con una economía que no ha mejorado ni va a mejorar en el nivel que el Gobierno dice", expresó Castro.