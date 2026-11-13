Nelson Castro aprovechó que lo entrevistaron en otro país y destrozó a Milei: "Es un hombre..."

Nelson Castro aprovechó que lo entrevistaron en otro país y destrozó a Milei.

Nelson Castro analizó la emoción que mostró Javier Milei al despedir al papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y lanzó una dura definición sobre el Presidente. En diálogo con el medio peruano Latina Noticias, el periodista aseguró que no le sorprendió el gesto y sostuvo que el mandatario es un hombre "emocionalmente desequilibrado".

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Consultado por la emoción que se le vio a Javier Milei durante la despedida de León XIV, Nelson Castro aseguró que la reacción del mandatario no lo sorprendió. "No me sorprendió. Milei es un hombre emocionalmente desequilibrado, psicológicamente desequilibrado", afirmó el periodista.

Castro profundizó su análisis y vinculó la reacción del Presidente con el afecto que, según su interpretación, encontró en el Papa. "Entonces, cuando se encuentra con una figura que le da afecto, Milei no genera afectos y tampoco los recibe", sostuvo.

Nelson Castro aprovechó que lo entrevistaron en otro país y destrozó a Milei.

Qué dijo sobre Javier Milei

El periodista también hizo referencia a la "soledad" del Presidente. "Cuando se encuentra con una persona que le transmita una superioridad moral, que él no tiene, esa soledad...", expresó Castro a la televisión peruana al explicar su interpretación de la escena en Ezeiza.

Por último, Castro aclaró que no considera que el episodio tenga consecuencias sobre el rumbo político del mandatario. "No significa nada en el futuro de lo que haga Milei como Presidente", concluyó.