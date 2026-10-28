Nancy Pazos rompió el silencio tras el choque en General Paz: "Me quedé..."

Nancy Pazos protagonizó un accidente de tránsito este martes al mediodía sobre la avenida General Paz, a la altura de Zapiola: la periodista colisionó con una motocicleta cuando regresaba del gimnasio y se dirigía a su trabajo. Tras el episodio, aseguró que permaneció en el lugar para asistir al conductor y rechazó las versiones que circularon sobre su comportamiento después del choque.

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En diálogo con Teleshow, la conductora explicó cómo vivió los momentos posteriores al impacto y fue contundente al referirse a los rumores sobre una supuesta negativa a someterse a un control de alcoholemia: “Todo mentira. Yo fui la primera que atendió al motoquero y jamás me preguntaron por la alcoholemia”, afirmó Pazos.

Además, detalló que se quedó junto al motociclista durante los primeros minutos posteriores al accidente, acompañada por otras personas que se encontraban en la zona: “Me quedé 25 minutos con una chica y dos motoqueros más. Cualquiera de ellos puede decir la verdad. Tengo el celu del señor. Y estoy chateando con él”, agregó.

Cómo fue el accidente en la avenida General Paz

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:37, en sentido al Río de la Plata. De acuerdo con la información difundida, el motociclista impactó contra el espejo lateral derecho del vehículo de Pazos, perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. El hombre, de 44 años, fue asistido y trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos y escoriaciones, aunque las lesiones no revestían riesgo de vida. La periodista, por su parte, no sufrió heridas y solo registró daños materiales en su automóvil.

“Solo se rompió el espejo del auto, por suerte no fue nada”, explicó. Pazos también contó que, después de aproximadamente una hora, volvió a ingresar a su vehículo por indicación de la Policía, mientras esperaba la llegada del perito que debía intervenir en el procedimiento.

Nancy Pazos, reconocida periodista.

Finalmente, la periodista llevó tranquilidad sobre el estado de salud del hombre y aseguró que mantenía contacto con él después del siniestro. Aunque el accidente no tuvo consecuencias graves, el episodio abrió una polémica que la conductora buscó aclarar públicamente con su relato.