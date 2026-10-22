Nancy Pazos fulminó a Milei tras ganar el Martín Fierro: "Peor momento de la democracia"

Este miércoles 21 de octubre por la noche se está desarrollando en el Goldencenter de Parque Norte la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio, que galardona a lo mejor de ese medio de comunicación durante el 2025 a través de 32 ternas, en un evento conducido por Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

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Una de los que se subió al escenario a recibir su estatuilla fue Nancy Pazos, quien se impuso en la categoría de "Programa de interés general en AM" por El amor es más fuerte, el ciclo que conduce en Radio 10. En sus minutos frente al micrófono, no solo agradeció el honor (aunque con alguna que otra ironía de por medio), sino que también aprovechó para disparar con munición gruesa contra Javier Milei.

Este miércoles 21 de octubre se desarrolló el Martín Fierro de Radio.

¿Qué dijo Nancy Pazos al recibir el Martín Fierro?

Al subir al estrado, primeramente aseveró: "38 años hace que vengo a esta fiesta y por primera vez me subo a este escenario, así que un aplauso fuerte. No me podían nominar como periodista, ni como política. Lo hicieron como interés general. Una pena por los colegas que lo merecían". "No puedo creer estar acá arriba, no preparé nada, porque nunca me lo gano", sumó picante.

Tras ello, agradeció "a todos los dueños de los medios que me dejaron trabajar en sus respectivas radios". "Pasé por 11 radios. AM y FM. La verdad, tengo que decirlo, a pesar de un montón de restricciones que hubo y hay, siempre se respiró libertad. Por eso levanto mi copa imaginaria esta noche", reconoció.

Luego, apuntó: "Es el peor momento para los medios y para nosotros como profesión periodística, no solo por el gobierno que tenemos, que deja mucho que desear y que de libertad es para ellos, no para lo que opinamos distintos, sino porque también la vorágine que nos ha llevado en este momento a estar divididos nos hace sentir que estamos de un lado o del otro. Pero en algo estamos todos juntos: cuando digo que es el peor momento de los medios, no digo por cuántos libros o no haya leído cada uno, sino por la situación de precariedad que tiene nuestro medio".

"Salir a hacer periodismo es poder hacer o sentir que te pueden reprimir. En estos últimos años hemos tenido un montón de colegas que fueron reprimidos por el Gobierno, esto tenemos que decirlo y tenemos que saberlo. Nunca estuvimos en un momento de tanta precariedad laboral, desde todo punto de vista. Seamos o no una figura pública, tenemos tres o cuatro laburos para mantenernos", añadió.

Más adelante, denunció. "Percibimos agresión por parte del poder. El periodismo es antagónico a lo que quiere el Presidente. Evidentemente es el peor momento de la democracia argentina. No me da miedo decirlo porque es lo que pasa. Milei, en mi caso, me avergüenza. Y es una lástima, porque Milei llegó como el emergente de algo genuino, la gente votó en él a alguien que le creía y hoy nos representa de la peor manera dentro y fuera del país".

"Le agradezco, sí, que haya frenado la inflación. Pero como dice, la sábana es corta. Él ahora le destapa los pies a los que menos tienen y les tapa la cabeza a los que más tienen. Eso es el gobierno de Milei. En nuestro caso, cortando la libertad de prensa. Me dieron el premio a un programa de información general y el 80% del tiempo hablamos de esto, de la política, de lo que hay que hacer. Es un momento triste para el país, pero nosotros tenemos la responsabilidad de decir lo que estamos viendo. Y me parece que estamos viendo todos cosas muy parecidas", concluyó.