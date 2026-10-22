Rolando Graña destrozó a Milei tras recibir el Martín Fierro: "Aunque al presidente no le guste..."

Este miércoles 21 de octubre se está desarrollando en el Goldencenter de Parque Norte la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio, con 32 ternas que galardonan a lo mejor de ese medio de comunicación durante el 2025, con conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

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Uno de los que se subió al escenario a recibir su estatuilla fue Rolando Graña, quien se impuso en la categoría de "Programa periodístico matutino diario en AM" por RPM (Rolando Por la Mañana), el ciclo que conduce en Radio Splendid. En sus minutos frente al micrófono, no solo agradeció el honor, sino que también aprovechó para poner de relieve los agravios de Javier Milei contra el periodismo.

Este miércoles se está desarrollando el Martín Fierro de Radio.

¿Qué dijo Rolando Graña sobre Javier Milei?

Arriba del estrado, ironizó: "Ya se sabe, somos ensobrados, basuras humanas y todas esas cosas que nos dedican tan a menudo". Seguido a ello, contó: "El informe de Fopea más reciente, habla de la cantidad de agresiones a la prensa que nos dedican todos los días. Nosotros a todo eso le contestamos laburando. Todos los que nos levantamos cada mañana para ir a un programa de radio y poner la cara, lo hacemos".

En ese sentido, avisó: "A todos los insultos les contestamos con trabajo. Y sí, la gente no llega a fin de mes, la gente se endeuda, la gente sufre, los jubilados están mal y hay mucha gente que la pasa mal en la Argentina, aunque al presidente no le guste. Muchas gracias".