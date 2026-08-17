Nancy Pazos dio el dato que Milei nunca pensó que se iba a saber: "El tema"

La periodista Nancy Pazos analizó en C5N el resultado de una encuesta que compara las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández en materia de soberanía y defensa de los intereses nacionales y le dio la peor noticia a la Casa Rosada.

Pazos destacó que se trata de un resultado llamativo porque implica una comparación favorable para el gobierno de Alberto Fernández frente a la actual gestión de Javier Milei. "Es en el tema de soberanía, es en el tema de cuál de los dos gobiernos defendió más los intereses nacionales", explicó la periodista al referirse al relevamiento.

La periodista remarcó que el resultado supone que una amplia mayoría de los encuestados considera que la administración anterior tuvo un mejor desempeño a la hora de defender los intereses nacionales. "Y aparece el 65% de la gente", señaló durante el programa.

La periodista incluso calificó como "insólito" que ese gobierno pueda aparecer mejor posicionado que el de Milei en una comparación de este tipo. "En un momento donde la bandera argentina, la soberanía y el nacionalismo está en alza reconoce que el gobierno anterior, que ‘feo, sucio, todo’, fue mejor que esto", sostuvo Pazos.

Nancy Pazos dio el dato que Milei nunca pensó que se iba a saber.

La opinión de Nancy Pazos

Sobre el cierre de su análisis, Nancy Pazos dio su opinión explícita sobre el relevamiento y el presente en general: "Esto es insólito. Eso es lo que está pasando".