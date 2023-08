El mundo pop del correntino Gortari se pondrá a sonar en La Tangente

El guitarrista, compositor y cantante correntino Francisco Gortari estrenará el domingo 27 en la sala porteña La Tangente el repertorio de su segundo disco solista y nuevas composiciones en las que abreva en sonidos pop, disco, electro, indie rock y funk.

Al frente de una numerosa banda que comparte con Vinchy Fernández (coros y guitarra acústica), Nacho Castellón (guitarra), Matias Fumagalli y Juan Manuel Archoni (teclados), Tomas Correia (bajo) y Nacho Montes (batería), el natural de Esquina se presentará el próximo domingo desde las 21 en la sala de Honduras 5317, del barrio de Palermo, con localidades a la venta por Passline.

Con una amplia y diversa paleta sonora, Gortari cuenta a Télam que el quiebre a partir del que incorpora esas músicas “se dio a partir de 2019 con el sencillo ‘Las trampas del placer’", en el que hizo "un quiebre" en su "manera de componer".

"Sumé la influencia de Daft Punk y empecé a ir por el lado un poquito más de la electrónica y también agregarle otras cosas”, contó respecto a cómo fue su proceso.

Dos años antes, el músico había publicado “Aparecer”, un álbum que, asegura, “era un poco más blusero e iba más por ese lado del rock progresivo y bastante setentoso”.

Pero sin que una corriente anule a la otra, el artista mostrará en directo esos colores desde una tomando como referencia las cinco piezas reunidas en el álbum “Francisco Gortari II” y sus últimos lanzamientos ("La boca noche arriba" y "Por todas partes").

“Hoy, definitivamente es más ‘groovera’, más bailable y busca que haga mover el cuerpo”, precisó respecto a su producción.

Entre Esquina y Buenos Aires, el violero y vocalista acaba de grabar tres de sus canciones (“Fuego danzante”, “Cuando me mires” y “Salvaje”) para la plataforma Corrientes Play.

Consultado acerca de cómo llegó a esta propuesta viniendo de un entorno donde impera el chamamé, Francisco explicó que le interesa toda la música y está "atento" siempre.

“El chamamé es una música muy arraigada en Corrientes y de hecho a mí me gusta mucho también, pero por otro lado me interesa toda la música y soy atento y curioso por aquello que no conozco”, reveló.

Más allá de esta caracterización que puede constituir una rareza, Gortari detalla que entre sus influencias históricas se anotan los nombres de Luis Alberto Spinetta (“sobre todo en las líricas”, puntualiza) y Gustavo Cerati.

Más contemporáneos y de cuño local, el presente de su obra dialoga, según considera, con propuestas como las de "Bandalos Chinos, Conociendo Rusia y hasta Babasónicos".

Con información de Télam