Un famoso mediático de la televisión y productor musical murió atropellado por un auto en California el pasado lunes 12 de octubre.

El famoso mediático de la televisión de los Estados Unidos, Lucian Piane, murió a los 46 años el pasado lunes 12 de octubre en un trágico accidente. Según confirmaron las autoridades forenses al medio TMZ, el productor musical tuvo un accidente en la calle cuando un auto lo atropelló.

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Lucian Piane murió a los 46 años en un trágico accidente.

Asimismo, las fuentes policiales detallaron que Piane fue embestido en la zona de Glendale, California, durante la madrugada del lunes y murió por las heridas que sufrió. Sin embargo, en el momento en el que ocurrió el accidente no pudieron identificarlo ya que no tenía ningún documento que acreditara su nombre.

Por otra parte, el sitio web y medio de comunicación estadounidense de noticias de celebridades aseguró que los seguidores del artista estaban preocupados por su estado de salud ya que se lo veía en la calle y en "mala forma". Además, la policía agregó que el mediático había sido detenido el sábado, horas antes del accidente, debido a que estaba provocando disturbios callejeros por estar bajo la influencia de drogas.

Quién era Lucian Piane

Lucian Michael Piane mostró interés por la música desde joven y estudió composición en la Universidad de Nueva York, donde se graduó en 2003. A lo largo de su carrera trabajó como compositor, productor y arreglador musical para televisión, cine y espectáculos teatrales.

Entre sus primeros proyectos destacados se encuentran sus colaboraciones con el compositor Marc Shaiman en producciones como Team America: World Police y la adaptación cinematográfica de Hairspray, estrenada en 2007. Su trabajo en la banda sonora de esta última película formó parte de un álbum nominado a los premios Grammy.

Sin embargo, uno de los trabajos más importantes de su trayectoria fue su participación en RuPaul's Drag Race, el exitoso reality de competencia drag. Piane formó parte del equipo musical desde la primera temporada, estrenada en 2009, hasta la octava, emitida en 2016.