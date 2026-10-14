Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada sobre el ex boxeador Jorge "Roña" Castro, quien murió este miércoles a los 59 años en un bingo de la localidad bonaerense de Morón. En un primer momento, fuentes policiales confirmaron que el campeón del mundo en peso mediano sufrió una descompensación; ahora los estudios médicos indicaron que se trató de muerte súbita.

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Según pudo conocer El Destape, los primeros resultados médicos realizados sobre el deportista señalaron un "edema agudo de pulmón consecuente de una falla cardíaca". Al mismo tiempo, los médicos forenses remarcaron que no registraron lesiones "de ningún tipo" y se trató de una "muerte no traumática".

La noticia generó conmoción en el mundo del deporte argentino, donde el excampeón mundial de boxeo dejó una huella imborrable por su trayectoria y sus memorables combates. Según la información consignada en el parte policial, Castro se encontraba en la sala de máquinas del establecimiento cuando sufrió el episodio.

El encargado del lugar dio aviso a las autoridades y poco después llegó un equipo de asistencia médica, que constató su fallecimiento. El informe también señaló que el exboxeador padecía diabetes y que tenía bajo el nivel de insulina al momento de descompensarse. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón.

En medio del dolor por la pérdida del exboxeador, su novia Noe Vigliarolo, compartió un sentido mensaje en redes sociales para despedirlo y recordar la historia de amor que construyeron juntos. "Mi amor: no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos", escribió en su Instagram.

En el mismo mensaje, también recordó que, aunque atravesaban diferencias, siempre encontraron la manera de permanecer unidos. “Nosotros dos siempre compañeros, con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”, expresó.

El "Roña" vs. Milei: su ayuda a los sectores más vulnerables

A lo largo de los últimos meses, "Locomotora" cruzó al líder de La Libertad Avanza y presidente de la Nación, Javier Milei, de diversas maneras por el ajuste que lleva adelante el economista. Cabe recordar que el expúgil tenía merenderos a su cargo en el territorio bonaerense para ayudar a los sectores más vulnerables, por lo que no acordaba en lo más mínimo con la actual gestión a nivel nacional.

En una de sus declaraciones más virales en medios y plataformas digitales, el santacruceño utilizó una analogía pugilística directa para reflejar su total descontento con el rumbo político y económico. "Me gustaría pelear con Milei y acomodarle las ideas...", disparó en marzo del 2026.

Mientras que remarcó, en una entrevista con El Destape, lanzó: "Milei dice que sacó a 12 millones de la pobreza y la gente va cada vez más a los comedores... Se lavan la boca con eso y es mentira". Incluso, en esa charla dejó en claro que antes asistía a 2.100 personas y las filas pasaron a triplicarse, hasta registrar más de 6.400 personas en busca de un plato de comida.

"El Gobierno nacional nos quitó todas las ayudas. Cero, nada...", dijo en otra ocasión al denunciar públicamente el abandono de las autoridades nacionales hacia espacios de contención comunitaria en los barrios. Y sumó: "Acá la gente se está cagando de hambre y Milei dice que nos salen dólares de las orejas".