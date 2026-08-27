Murió en paz: dolor por la muerte de un famoso actor a sus 85 años

Un famoso actor de doblaje falleció a los 85 años por causas que, hasta el momento, no trascendieron de manera pública.

El famoso actor canadiense Peter Cullen, reconocido mundialmente por ser la voz de Optimus Prime en la franquicia Transformers, falleció el miércoles 26 de agosto a los 85 años en su casa de Los Ángeles. Hasta el momento, no se informó la causa de su muerte. La noticia fue confirmada por su agente, Kevin Motley, quien señaló que el actor murió en paz y rodeado de su familia.

Peter Cullen, el hombre que le dio la voz a Optimus Prime a partir de 1984.

Cullen fue la voz original de Optimus Prime desde la serie animada de Transformers de 1984 y retomó el personaje en distintas producciones durante más de cuatro décadas, incluyendo las películas live-action estrenadas a partir de 2007.

Tras conocerse su muerte, su familia pidió que su legado sea recordado a través de la compasión, la integridad y el compromiso con los demás, valores que también estuvieron asociados a la interpretación que Cullen hizo de Optimus Prime. Por otra parte, el actor deja cuatro hijos, Angus, Claire, Pilar y Clay.

Quién era Peter Cullen

Peter Cullen saltó a la fama en 1984, cuando prestó su voz a Optimus Prime en la serie animada original de Transformers. Más de dos décadas después, Michael Bay llevó la franquicia nuevamente al cine y Cullen regresó al papel para la película de 2007. Desde entonces, volvió a interpretar al líder de los robots en varias entregas de la saga.

Además de Optimus Prime, interpretó a Ígor, el melancólico burro de Winnie the Pooh, durante numerosos proyectos de Disney. También puso voz a K.A.R.R. en Knight Rider y participó en producciones como Chip 'n Dale: Rescue Rangers, G.I. Joe y Voltron. Por otra parte, uno de sus trabajos más inesperados llegó en Predator (1987), donde creó los característicos sonidos de la criatura. Años antes, también había realizado los efectos vocales de King Kong para la película de 1976.