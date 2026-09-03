El periodismo está de luto. Gloria Steinem, una de las principales referentes del movimiento por la liberación de las mujeres en Estados Unidos, murió a los 92 años en su casa de Nueva York. La noticia fue confirmada por su fundación, que informó que la periodista y activista falleció el miércoles "en paz" y acompañada por personas cercanas.

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Steinem tuvo una extensa trayectoria como escritora, editora y militante por la igualdad. A lo largo de varias décadas impulsó campañas vinculadas con los derechos reproductivos, la igualdad salarial y de derechos para las mujeres y otras causas sociales.

Gloria Steinem y su lucha por los derechos de las mujeres

Steinem comenzó su carrera como periodista en Nueva York y alcanzó notoriedad con una investigación sobre las condiciones laborales de las llamadas "Playboy Bunnies". Más adelante se convirtió en columnista de New York Magazine y, en 1972, fundó junto con otras mujeres Ms., una revista pionera en abordar cuestiones vinculadas con los derechos de las mujeres. También fue cofundadora de la Women's Action Alliance, una organización creada para combatir la discriminación y el sexismo, y durante la década de 1970 se convirtió en una de las voces más visibles en favor de los derechos reproductivos.

Murió "en paz": dolor por el fallecimiento de una leyenda del periodismo que marcó una época.

Su propia experiencia tuvo un peso particular en esa lucha. Cuando tenía 22 años se sometió a un aborto ilegal en Londres. Años después celebró el histórico fallo de la Corte Suprema estadounidense de 1973 en Roe v. Wade, que reconoció constitucionalmente el derecho al aborto. Casi medio siglo más tarde, presenció la anulación de esa decisión. Steinem también defendió el matrimonio igualitario y se manifestó contra la pena de muerte y la mutilación genital femenina.