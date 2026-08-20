Phyllida Law, reconocida actriz escocesa de teatro, cine y televisión, murió a los 94 años. La intérprete, madre de las también actrices Emma y Sophie Thompson, tuvo una extensa trayectoria que incluyó películas como Peter's Friends, Mucho ruido y pocas nueces y Miss Potter. La noticia fue confirmada por su representante, Jacky Leggo, quien destacó que falleció en su casa rodeada por su familia.

El fallecimiento de Phyllida Law fue comunicado por su representante, Jacky Leggo, a través de una declaración en la que señaló que la actriz "murió muy pacíficamente en su casa, rodeada de toda su familia"

Law nació en Glasgow el 8 de mayo de 1932. Era hija de un periodista y comenzó su formación en la Bristol Old Vic Theatre School, donde inicialmente tenía la intención de prepararse como diseñadora teatral. Sin embargo, posteriormente decidió dedicarse a la actuación. En 1957 se casó con el actor Eric Thompson, con quien tuvo a sus dos hijas, Emma y Sophie. Thompson murió en 1982 a los 53 años como consecuencia de un ataque cardíaco.

"Murió pacíficamente": dolor por el fallecimiento de una querida actriz.

Una carrera entre el cine, la televisión y el teatro

La actriz participó en producciones teatrales como A Day in the Death of Joe Egg, A Voyage Round My Father, Habeas Corpus y When We Are Married. También interpretó a Jacqueline en la versión musical de La Cage Aux Folles.

En cine, compartió pantalla con su hija Emma Thompson en Peter's Friends (1992), Mucho ruido y pocas nueces (1993), ambas dirigidas por Kenneth Branagh, y Junior (1994). También interpretaron a madre e hija en The Winter Guest (1997), dirigida por Alan Rickman. Con Sophie Thompson trabajó en Emma (1996), protagonizada por Gwyneth Paltrow, además de coincidir en series como Poirot, Midsomer Murders, Timeshift y Doc Martin.