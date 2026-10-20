Murió por causas naturales: dolor por el fallecimiento de un reconocido actor a los 78 años.

Dolor en el mundo del espectáculo. Richard Riehle, el actor estadounidense reconocido por su papel en la comedia Office Space, murió a los 78 años. Según informó el medio TMZ, el intérprete falleció por causas naturales el jueves 15 de octubre en Los Ángeles.

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Nacido en 1948 en Menomonee Falls, Wisconsin, Riehle estudió en la Universidad de Notre Dame y obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Minnesota. Su carrera en la pantalla comenzó en 1975, con una participación en Rooster Cogburn, película protagonizada por John Wayne.

A lo largo de los años, el actor acumuló cientos de créditos en producciones audiovisuales. Uno de sus papeles más conocidos llegó en 1999, cuando interpretó a Tom Smykowski, un gerente de productos de software, en Office Space, la comedia dirigida por Mike Judge.

Entre 2001 y 2005 también formó parte de la sitcom Grounded for Life, donde encarnó a Walt Finnerty. Además, participó en distintas producciones de la franquicia Star Trek y tuvo una aparición como invitado en Barry, la serie de comedia protagonizada por Bill Hader, en 2023.

Murió por causas naturales: dolor por el fallecimiento de un reconocido actor a los 78 años.

Las películas más recordadas de Richard Riehle

La filmografía de Riehle incluyó títulos de distintos géneros. Entre sus participaciones cinematográficas se encuentran Of Mice and Men (1992), El fugitivo (1993), Jury Duty (1995), Deuce Bigalow: Male Gigolo (1999) y Los rompebodas (2005). Otro rasgo particular de su carrera fue la cantidad de veces que interpretó a Papá Noel. Según el reporte original, dio vida a ese personaje en ocho producciones diferentes, entre ellas Our First Christmas (2008) y A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011).