Murió de forma repentina a los 52 años: conmoción en Argentina por la muerte de un querido periodista deportivo

El periodismo argentino se encuentra atravesando un momento de profundo dolor tras confirmarse la trágica noticia del fallecimiento de Pablo Gastón "Pampa" Leturia. El reconocido periodista deportivo murió de manera repentina a los 52 años este domingo 18 de octubre en Santa Rosa, La Pampa, ciudad de la que era originario.

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La partida del comunicador generó un fuerte impacto y conmoción entre sus colegas, amigos y seres queridos, quienes volcaron sus mensajes de pesar en las redes sociales. Actualmente, el cronista formaba parte del programa Las cosas como son, emitido por Radio Con Vos, donde continuaba ejerciendo su vocación con el compromiso y la calidez que siempre lo caracterizaron.

Una huella imborrable en la cobertura deportiva

Formado en el periodismo deportivo en Buenos Aires, el "Pampa" Leturia fue uno de los pioneros en la redacción del diario Olé desde sus inicios. Durante varios años se abocó al seguimiento de la actualidad del fútbol nacional e internacional; entre sus coberturas más recordadas se destaca el ciclo dorado de Carlos Bianchi en Boca Juniors, acompañando al plantel en momentos históricos como la obtención de la Copa Intercontinental del año 2000 frente al Real Madrid en Tokio.

Posteriormente, volcó su carrera al periodismo automotor, desempeñándose como editor del suplemento Autos del diario Clarín, además de colaborar en diversos proyectos radiales y gráficos de alcance nacional e internacional.

Su último adiós

Los restos de Gastón Leturia son velados en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en la sala de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE), previa inhumación en el Cementerio Parque local. La comunidad periodística despide a un profesional apasionado que dejó un gran recuerdo entre quienes compartieron redacción y micrófono con él.