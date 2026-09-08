Murió en una avalancha: dolor por el trágico fallecimiento de un famoso actor

El reconocido actor falleció en un trágico accidente luego de que un glaciar provocara una avalancha y lo sepultara por completo.

El actor ruso Serguéi Bodrov Jr. falleció a los 30 años en un terrible accidente junto a docenas de personas, luego de que el colapso de un glaciar provocara una avalancha que lo sepultó por completo bajo una inmensa capa de hielo y lodo de casi 60 metros de profundidad.

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La insólita tragedia se produjo tras el colapso de un glaciar.

Asimismo, el equipo que acompañaba al actor también falleció en el hecho. En ese momento, la película que se estaba rodando era The Messenger, cuando ocurrió el alud de hielo de Kolka-Karmadon. El desastre natural se llevó la vida de al menos 125 personas, aunque algunas estimaciones sitúan el número total de muertos y desaparecidos en torno a las 150 personas.

Según informó Daily Star, la avalancha provocó un deslizamiento de rocas y hielo en la ladera norte del macizo del monte Kazbek, en Osetia del Norte-Alania. Según los informes, el glaciar Kolka, de 152 metros de espesor, se deslizó por el desfiladero de Karmadon, en el Cáucaso Norte, durante al menos 24 kilómetros, a una velocidad estimada de más de 96 km/h.

Quién era Serguéi Bodrov Jr

Serguéi Bodrov Jr. fue un famoso actor, director y guionista ruso, hijo del reconocido cineasta Serguéi Bodrov. Nació en Moscú en 1971 y estudió Historia del Arte en la Universidad Estatal de Moscú, donde también realizó una tesis sobre la arquitectura en la pintura veneciana del Renacimiento.

Dio el salto a la fama en el cine ruso gracias a sus papeles protagónicos en películas aclamadas como El prisionero de las montañas (1996) y las exitosas cintas de acción y drama Brat (1997) y Brat 2 (2000), dirigidas por Alekséi Balabanov. Su interpretación de Danila Bagrov en estas películas lo convirtió en una de las figuras más populares del cine ruso de la época.

Por otra parte, debutó como director con la película Sisters en 2001, la cual recibió reconocimiento en festivales y obtuvo el Gran Premio al mejor debut en Kinotavr. La cinta sería su única película como director, ya que al año siguiente desapareció durante el rodaje de su segundo proyecto, The Messenger.