Dolor en el mundo de los medios de comunicación. El periodismo de espectáculos mexicano está de luto por la muerte de Jesús "Chucho" Gallegos Rosales, uno de sus referentes históricos. El comunicador falleció el lunes 7 de septiembre de 2026, a los 84 años, mientras permanecía internado en terapia intensiva del Hospital La Raza debido a un delicado cuadro de salud que había derivado en severas complicaciones.

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La noticia generó numerosas muestras de pesar entre periodistas, artistas y figuras del mundo del entretenimiento. Gallegos Rosales desarrolló durante décadas una extensa trayectoria dedicada a la cobertura de la farándula y a las entrevistas con algunas de las principales estrellas de México y de otros países de habla hispana.

La muerte fue confirmada por TVyNovelas, revista que fundó y que se convirtió en uno de sus principales legados profesionales. "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Jesús 'Chucho' Gallegos Rosales", expresó la publicación, que lo recordó como un pionero del periodismo de espectáculos en México.

También lo despidió el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien lo reconoció como uno de sus maestros. Según escribió en redes sociales, Gallegos falleció alrededor de las 19 del lunes 7 de septiembre.

Estaba en terapia intensiva: murió un famoso periodista que marcó una era.

El delicado estado de salud de Chucho Gallegos Rosales

En los días previos a su muerte, colegas y referentes del espectáculo habían difundido pedidos de donantes de sangre debido a una bacteriosis severa que padecía el periodista. De acuerdo con la información que se conoció, la infección le provocó hemorragias internas recurrentes y derivó en un segundo ingreso a terapia intensiva. Finalmente, Gallegos murió el lunes 7 de septiembre a los 84 años.