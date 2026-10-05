El motivo por el que Nelson Castro se emocionó y casi se larga a llorar en vivo: "Lo que me pasó"

Nelson Castro relató la profunda emoción que experimentó durante la peregrinación a Luján y reconoció que hubo momentos que lo conmovieron hasta las lágrimas. En Radio Rivadavia, el periodista contó los encuentros que tuvo con los peregrinos.

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"Me emocioné tantas veces", contó Castro al recordar su experiencia durante la peregrinación. El periodista aseguró que recibió numerosas muestras de afecto de las personas que se acercaron a saludarlo. "Por supuesto que siempre quieres que te quieran, pero la verdad que lo que me pasó no me lo voy a olvidar en mi vida", expresó sobre la jornada.

Según relató, uno de los momentos más movilizantes ocurrió cuando una abuela se acercó para hablar con él. Castro decidió no revelar qué le dijo, pero explicó que sus palabras tuvieron un impacto muy fuerte. "Era una cosa que superó todo. Y entre todo hay una abuela, que no voy a decir lo que me dijo, que fue tremendo, porque se me hizo una imagen de mi mamá y me pongo a llorar", recordó.

"Es algo inolvidable en mi vida"

El periodista también destacó las palabras que recibió de otros peregrinos durante el trayecto. Según contó, fueron tantos los mensajes que le resultaron conmovedores que sintió el impulso de abrazar y agradecer a cada una de las personas que se acercaban. "Las cosas que te decían. La gente se acercaba y te decía cosas tan conmovedoras que a cada uno lo abrazarías y le dirías mil veces gracias, pero no podías", relató Castro.

Nelson Castro se emocionó en Radio Rivadavia..

Al cerrar su relato, resumió el impacto que tuvo la experiencia: "Nunca lo imaginé. Es algo inolvidable en mi vida".