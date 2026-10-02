Moria Casán sorprendió al revelar la adicción que atraviesa: “Es peligroso”

Durante una transmisión en vivo de su programa en El Trece, Moria Casán sorprendió a los televidentes al hablar sobre una adicción que, según aseguran sus fanáticos, no aparece en su biopic de Netflix. Asimismo, la mediática reflexionó sobre este hábito que adquirió en los últimos tiempos y explicó cómo intenta modificarlo.

{{{htmlAmp}}}

En ese marco, Moria aseguró ser adicta al celular y reconoció que necesita reducir su uso, aunque admitió que le resulta complicado. Además, contó cuáles son los nuevos hábitos que está implementando para alejarse de las pantallas y retomar una actividad que había dejado de lado: “Estoy dejando el celular y empecé a leer de vuelta porque era un papelón. Papelón. Yo leía cuatro libros al mes y ahora me costaba llegar a uno. Sí, si, si si”.

Por otro lado, la mediática reflexionó sobre las consecuencias que puede generar el uso excesivo del celular y contó que intenta realizar períodos de desconexión: “Hay que sacar esa costumbre. Por lo menos yo trato de hacer un detox del celular. El cuello te va a quedar que vas a tener que ir al quiropráctico. El dedo ya me duele, y eso que mi celular tiene lapiz. El celular también es para la validación ajena, y tanto para el hate como para los likes es peligroso”.

La biopic de Moria Casán es un éxito

La serie Moria, inspirada en la vida de Moria Casán, alcanzó durante sus primeros días 1,6 millones de visualizaciones y entró en el Top 10 global de series de habla no inglesa de Netflix. Además, la producción se ubicó en el primer puesto de las historias favoritas de la audiencia en Argentina y Uruguay, según los datos difundidos por Netflix.

La serie cuenta con ocho episodios y muestra distintas etapas de la vida y la carrera de Moria, interpretada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. El impacto de la serie también fue destacado por la propia Moria Casán, quien dijo que la producción generó una fuerte respuesta del público y describió el fenómeno como “un suceso”. Por el momento, Netflix no confirmó oficialmente una segunda temporada.