Moria Casán: por qué estuvo presa y qué fue lo que le pasó

Moria Casán fue detenida en Paraguay en diciembre de 2015, en el marco de una causa vinculada con el supuesto robo de un collar de zafiros y diamantes.

La historia judicial de Moria Casán en Paraguay se convirtió en uno de los episodios más recordados de su trayectoria. En diciembre de 2015, la conductora fue detenida a raíz de una causa relacionada con unas joyas valuadas en miles de dólares. Años después, volvió a contar detalles de aquellos días.

Qué le pasó a Moria Casán en Paraguay

El episodio que llevó a Moria Casán a prisión ocurrió en Paraguay y tuvo su origen en una causa iniciada por el supuesto robo de un costoso collar de zafiros y diamantes. La joya, valuada en aproximadamente 80.000 dólares, pertenecía al joyero Armando Benítez.

El hecho estaba relacionado con un episodio ocurrido en 2012, pero la detención de la artista se produjo tres años después, en diciembre de 2015. La situación generó una fuerte repercusión tanto en Argentina como en Paraguay, debido a la popularidad de la conductora y al particular desarrollo de la causa.

La detención se produjo mientras Moria Casán enfrentaba las acusaciones vinculadas con las joyas. El caso rápidamente ocupó espacio en los medios y se transformó en uno de los momentos más llamativos de su extensa carrera.

Por qué Moria Casán estuvo presa en Paraguay

La conductora fue detenida en el marco de la investigación por el presunto robo del collar de zafiros y diamantes. Según el expediente, la joya había sido entregada para una presentación y posteriormente se denunció su desaparición.

La causa judicial avanzó durante varios años y tuvo diferentes instancias. La situación llevó a Moria Casán a permanecer nueve días detenida en Paraguay, una experiencia que posteriormente describió con una particular mirada sobre lo ocurrido.

Lejos de presentar aquellos días únicamente como una experiencia traumática, la artista aseguró que mantuvo la tranquilidad y que siempre confió en que recuperaría su libertad.

Durante los nueve días que permaneció detenida, Moria Casán aseguró que mantuvo la calma y que siempre confió en que recuperaría su libertad

Los nueve días detenida que recordó Moria Casán

Años después del episodio, Moria Casán volvió a hablar públicamente sobre la detención durante su programa La mañana con Moria. Allí contó detalles de cómo atravesó su estadía en prisión y aseguró que nunca perdió la calma.

“Yo fui en cana y pasé unos nueve días de mi vida fenómeno. Me sacaban con las esposas y yo decía: ‘No me tape las esposas, mi amor’. Juro, me sentí bien. Sabía que iba a salir, que no iba a pasar nada. Nunca lloré, nunca flaqueé, dormí divino”, relató la conductora.

Su relato también incluyó una dimensión inesperada de la experiencia. Según contó, durante esos días llegó a convertirse en una especie de referente emocional para otras internas, con quienes compartió parte de su estadía.

Cómo atravesó Moria Casán uno de los momentos más difíciles

La actitud de la artista durante su detención contrastó con la enorme repercusión que tuvo el caso fuera de la prisión. Mientras los medios seguían cada movimiento de la causa, Moria Casán sostuvo que estaba convencida de su inocencia y que confiaba en que la situación terminaría resolviéndose.

El episodio quedó asociado desde entonces a uno de los capítulos judiciales más particulares de su vida. La detención en Paraguay, las acusaciones por las joyas y los nueve días en prisión forman parte de una historia que la propia conductora recordó años más tarde sin ocultar detalles sobre cómo vivió aquel momento.

La causa, iniciada por el supuesto robo del collar valuado en 80.000 dólares, marcó uno de los episodios de mayor exposición judicial para la emblemática figura de la farándula argentina.